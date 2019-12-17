"متهم بالتخطيط لقتل ثلاثة"... تفاصيل محاكمة القحطاني في أمريكا

ظهر الطالب السعودي حسن القحطاني، مقيدا أمام المحكمة للمرة الأولى، وذلك بعد توقيفه قبل يوم واحد من موعد تخرجه في جامعة نيو مكسيكو الأمريكية.

ويواجه القحطاني (27 عاما) تهم حيازة سلاح ناري وإنشاء قائمة بأشخاص يود قتلهم.

ووافق القاضي على التأجيل بعد أن طلب الدفاع من الحكومة وثائق إضافية وطلبت الحكومة الوقت لتنقيحها، وتأجلت جلسة النظر في القضية إذ سيكون لدى فريق الدفاع عن القحطاني الفرصة لاستجواب لابون.

واستمع القحطاني إلى شهادة المحقق الرئيس العميل الخاص جوناثان لابون خلال جلسة أمس الاثنين، وحضرت زوجته سييرا شيفر وهي مواطنة أمريكية، ومحاميها إلى قاعة المحكمة، بحسب موقع "المرصد" السعودي.

وقال لابون إنه عند تفتيش مسكن القحطاني الخميس الماضي وجدوا مسدسا محفوظا في حامل أحذية معلق في خزانة.

وفقًا للشهادة في جلسة الاستماع التمهيدية، يعتقد الادعاء أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص كانوا مدرجين على قائمة القتل وهم "الواشي وأستاذ من اساتذة القحطاني وزميل سابق له في الغرفة"، بحسب موقع "الديلي ميل" البريطانية.

وقال لابون، إن الواشي بالقحطاني تحدث عن مشادة بينهما انتهت بمشاجرة جسدية. بعد ذلك، أرسل الواشي رسالة نصية للقحطاني يقول إنه يمكن أن يعيده إلى قائمة القتل.

وقال لابون إن الأستاذ الذي يعتقد أنه مدرج في القائمة أعطى القحطاني درجة لم يكن راضيا عنها في اختبار أو ورقة. واتهم القحطاني البروفيسور بممارسة التمييز على أساس الجنس وأنه متساهل مع الطالبات أكثر من الطلاب الذكور.

وأشار لابون إلى أن الواشي لم ير قائمة مكتوبة بالأهداف المزعومة. وقال لابون للادعاء: "لقد كانت قائمة ذهنية احتفظ بها القحطاني لأشخاص قاموا بتخويفه".

وأشار لابون إلى احتمال أن يكون القحطاني متورطًا في ضرب زوجته، حيث ظهرت في قاعة المحكمة وعلى وجهها كدمات سوداء حول العين، قائلًا إن الزوجة أنكرت في البداية وجود أي أسلحة نارية في منزلها، قبل أن تعود وتؤكد أنها تملك السلاح الناري، وقالت إن العلامات على وجهها ناجمة عن حادث دراجة، غير أن العملاء لاحظوا أن الدراجة المفترضة إطاراتها فارغة من الهواء وكانت مغطاة بخيوط العنكبوت في إشارة إلى عدم استعمالها منذ فترة.

وتابع لابون "عائلة المرأة أبلغت عن عنف منزلي سابق. أعتقد أن المرأة تخاف من زوجها".

ومن جانبه قال أحمد أسيد أحد محامي القحطاني، إن القضية "قصة مجنونة" تعتمد على مصادر سرية وليس لديها أدلة ملموسة، ولفت إلى أنه لا يعتقد أن موكله سيواجه أي اتهامات إضافية.

وقال المحامي: "...من الواضح أنه لا يوجد شيء ملموس يشار إليه كقائمة..، هناك ادعاء بأن الحكومة طرحت أنه في تبادل بين موكلي ومصدر سري أطلق مصطلح أعدني إلى القائمة بواسطة المصدر السري وليس من قِبل موكلي".

اعتقلت السلطات الأمريكية، السبت الماضي، المبتعث السعودي حسن القحطاني، بزعم تخطيطه لقتل أساتذته، في الوقت الذي كان يستعد فيه للوقوف على خشبة المسرح للحصول على شهادته الهندسية من جامعة نيو مكسيكو الأمريكية.

وحسب صحيفة "البوكيرك جورنال" الأمريكية، فإن "الطالب القحطاني في الهندسة الميكانيكية البالغ من العمر 27 عاما سيقضي عطلة نهاية الأسبوع الأمريكية خلف القضبان، بأمر من محكمة فيدرالية وجهت له تهمة حيازة سلاح ناري، بالإضافة إلى تهمة خطيرة وهي أنه كان لديه قائمة بأشخاص يخطط لقتلهم ومن بينهم أساتذة في الجامعة".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، في إفادة، إن "تفتيش منزل القحطاني يوم الخميس كشف عن مسدس بحوزته".

وأشارت الإفادة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، "بدأ التحقيق مع القحطاني بعد اتصال شخص بالخط الساخن لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وقال إن القحطاني كان ينشئ قائمة بالأشخاص الذين يريد قتلهم قبل أن يغادر الولايات المتحدة، وتضمنت القائمة أساتذة من جامعة نيو مكسيكو".

وذكرت الصحيفة أنه "من المقرر عقد جلسة استماع يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن القحطاني سلم نفسه إلى السلطات بعد ظهر يوم أمس الجمعة، ومثُل أمام قاض أمر باحتجازه حتى نهاية الأسبوع".

وقال مساعد النائب العام، إن "القحطاني يجب أن يبقى في الحجز لأن القائمة المزعومة تضم أساتذة، وأن حفل التخرج من الجامعة هو يوم السبت"، فيما قال مكتب المدعي العام الأمريكي إن القحطاني يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا أُدين بالتهم، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

في هذه الأثناء، نقلت وكالة "أسوشيتيد برس"، عن جويل مايرز، محامي الدفاع عن القحطاني، قوله إنه "يخطط للطعن في الاتهامات بأن السلاح الناري الذي تم الاستيلاء عليه يخص القحطاني"، معربا عن خيبة أمله من توقيت الاعتقال في اليوم الذي يسبق حفل تخرج القحطاني".

وأضاف أن "القحطاني، موجود في الولايات المتحدة بشكل قانوني بتأشيرة طالب، وأنه يعيش مع زوجته، ولا يمنعه القانون من امتلاك سلاح ناري".