الصدر يوجه دعوة لقوات الأمن العراقية

وجه الصدر، عبر تغريدة على منصة "تويتر"، رسائل إلى قوات الأمن العراقية والمتظاهرين.
رسائل#اوقفوا_الاغتيالات#المجرَب_لا_يُجرَب#حافظوا_على_السلمية— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) December 17, 2019
ثم اقول لقواتنا الامنية البطلة#حماية_العراق_واجبكم
المواطن
مقتدى الصدر
وجاء في تغريدته: "أوقفوا الاغتيالات، المجرب لا يجرب، وحافظوا على السلمية".
وأضاف: "ثم أقول لقواتنا الأمنية البطلة: حماية العراق واجبكم".
ويشهد العراق، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تظاهرات متواصلة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.
وأسفرت الاحتجاجات، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 400 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب، بحسب مفوضية حقوق الإنسان.
وحملت الاحتجاجات المتواصلة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، قبل نحو أسبوعين، على تقديم استقالته، إلا أن موجة الاحتجاجات لم تهدأ بتقديم الاستقالة، ويطالب المحتجون بتنفيذ باقي المطالب.
ويرى مراقبون أن موجة الاحتجاجات الحالية تعد الأكبر من نوعها التي يشهدها العراق منذ عام 2003.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)