باسيل: الوضع في لبنان لا يبشر بالخير... وما حصل في سوريا مهدد بتكراره عندنا

قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، جبران باسيل، إن بلاده تستضيف "أكبر حالة نزوح تسجل في تاريخ البشرية والمقدرة بـ200 نازح في الكيلومتر المربع الواحد. وتوازي نصف شعبه".

وبحسب موقع جريدة "النهار" اللبنانية أكد باسيلي في كلمته في المؤتمر العالمي للاّجئين الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية: "نادراً ما يصبح شعب مضيف للنازحين مهدداً هو بالنزوح، وغالباً ما يسقط الأبرياء في تحركات شعبية معترضة على سياسات اقتصادية فاشلة، وهذا ما لم يحصل عندنا، فلبنان هو البلد الوحيد الذي لم يتعرض أهله في عز غضبهم المطلبي للنازحين الذين يستضيفهم بسعة صدر بالرغم من أن وجودَهم هو أحد أسباب هذه الأزمة الاقتصادية ".

وأضاف الوزير اللبناني: "هذا يشير إلى رقي الشعب اللبناني باستضافته لأكبر حالة نزوح تسجل في تاريخ البشرية والمقدرة بـ200 نازح في الكيلومتر المربع الواحد وتوازي نصف شعبه. فلبنان البلد الرسالة، الذي بقي مساحةً للتنوع، فتح أبوابه لكل من اضطهد، بدءاً من إخوانه الفلسطينيين، وصولاً إلى إخوانه السوريين".

Ok this’s by far the MOST creative Christmas song i EVEEER heard #لبنان pic.twitter.com/R3DSVIKGjH — Sabine (@sabinehijazi) December 14, 2019

وتابع باسيل: "اليوم أناشدكم أن تقفوا إلى جانبه، وأن تمنعوا انهياره ليبقى الوطن النموذج، لمواجهة كل تطرف، وأن لا تزيد الحروب الاقتصادية مأساته فيصبح أهله وضيوفهم قافزين على أول قاربٍ بحثاً عن أرضٍ جديدة في بلدانكم، يجدون فيها حاجتهم وكرامتهم. كارثة انهيار لبنان ستعني أن بلداً في العالم لن يجرؤ بعدها على استقبال أي نازح".

وأضاف: "مدرك أننا ندفع سياسياً ثمن مقاربتنا للهجرة، بعدم تأييد مبدأ الاندماج وصولاً إلى التوطين. دَعونا دوماً إلى تنظيم عودة ممرحلة وآمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في وطنهم، وحذرنا من تحول الكثيرين منهم إلى طالبي عمل وليس إلى طالبي أمنٍ، وها نحن اليوم نشهد عودة طوعية متزايدة لهم بمعدل ألف في النهار الواحد، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان".

وقال: "كم جاهرنا سابقاً أنَّ اقتصادَ بلدٍ واحد لا يستطيع تحمل كلفة شعبين، وكم كنت قد شددت على أن لا ناتج محلياً من دون العامل المحلي وباستبداله بالعامل الأجنبي، فإذا بالعاملَين يصابان بالبطالة معاً. كل هذه المخاوف أضحت حقيقةً، والأكثر خطورة الآن بأن يُستعمل النازح الضحية وقوداً لحرب الآخرين على أرضنا".

#Lebanon 🇱🇧: from the streets of #Beirut tonight. Soldiers broke up a protest in front of parliament, beating protesters as they run away.#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/59Yetzy7Bw — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) December 14, 2019

وتابع: "تحذيري اليوم أن مئات الآلاف من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين قد يتوجهون من أرض لبنان إليكم بسبب ما يخطّط لنا. أتمنى أن أكون مخطئاً، فننجو معاً من مخاطر اللجوء وأعباء الاندماج الذي تدفع أوروبا ثمنه تطرفاً يمينياً متزايداً، يقابله تطرف آخر يمهد لكافة الصراعات. ماذا سيحل بالاعتدال عندها بعد أن كانت أوروبا انتهت من النازية والفاشية وكل أشكال العنصرية؟".

مناشدات تصلنا من مخيمات اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية لتقديم المساعدات الشتوية



البرد قارس يعصف بالأهالي في الخيام ولا يستطيعون تدفئة أطفالهم

كونوا لهم عوناً...

حسبنا الله ونعم الوكيل

14/12/2019#لبنان_عرسال_مخيمات_اللاجئين_السوريين_تحت_البردالقارس pic.twitter.com/hUuj2kOxnT — جمعية سواعد الخير (@sawaedalkher) December 15, 2019

واعتبر باسيل أن "الوضع لا يبشّر بالخير. ما حصل في سوريا مهدد بتكرارِه عندنا، وهو دليل على تدمير بلد وتهجير شعب بسبب إرغامه على وصفات سياسية معلّبة، فهل هذا ما يراد للبنان؟ إن مأساة النزوح واللجوء مسؤولية مشتركة، فإما أن تتحملوا أعباءها أو أن تتحملوا نتائجها، حافظوا على لبنان ودعوا شعبه يعيش فهو يستحق الحياة".