روسيا تكشف عملية نقل مسلحين ومدرعات إلى إدلب... ومجموعات مسلحة تخطط لهجوم

موسكو - سبوتنيك . وأعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، أن المجموعات المسلحة تخطط لشن هجوم على مواقع القوات السورية وروسيا كشفت عملية نقل مسلحين ومدرعات الى منطقة ادلب، مشيرا إلى مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 20 في صد هجمات لإرهابيين في إدلب.

وقال اللواء: "وفق المعلومات المتوفرة، فإن قادة الجماعات المسلحة تخطط في المستقبل القريب لشن هجمات جديدة على مواقع القوات الحكومية السورية. وقد كشفت الاستخبارات الروسية نقل حوالي 300 عنصر من "الجيش الوطني السوري" و20 سيارة دفع رباعي على متنها أسلحة رشاشة من العيار الكبير وسبع مركبات مدرعة من منطقة عفرين في محافظة حلب إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وتابع أن 3 جنود سوريين قتلوا وأصيب 20 في صد هجمات لإرهابيين في إدلب، قائلا "شاركت دبابتان في الهجمات وثلاث مدرعات. وسبق هذه الهجمات قصف مكثف لمواقع القوات الحكومية بواسطة أنظمة إطلاق الصواريخ والمدفعية المتعددة. وتم صد جميع هجمات المسلحين.. وقتل ثلاثة جنود سوريين وجرح 20".

وكان قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، قد أعلن يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أن الإرهابيين يحضرون لمحاكاة هجوم كيميائي جنوب منطقة خفض التصعيد في إدلب. وأوضح أن الهدف من هذا العمل هو إعداد صور وتسجيلات مصورة لنشرها في وسائل الإعلام العربية والغربية، مع اتهام القوات السورية باستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين، والقصف العشوائي.