ماكرون وتبون يتفقان على آليات لحل أزمات المنطقة

اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري، المنتخب حديثا، عبد المجيد تبون، على تعزيز العلاقات بين البلدين، والتعاون حول حل الأزمات في المنطقة.

باريس - سبوتنيك. قالت الرئاسة الفرنسية في بيان رسمي إن الرئيس ماكرون اتصل بنظيره عبد المجيد تبّون مهنّئاً اياه "بصدق" على انتخابه رئيساً ومتمنيا له النجاح في مهامه

وأضاف البيان: "اتفق الرئيسان على العمل سويا من أجل تعزيز علاقات الصداقة والاحترام والثقة بين فرنسا والجزائر بالإضافة لتعزيز التعاون حول الأزمات في المنطقة".

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صبيحة أمس عن فوز المرشح الحر، رئيس الحكومة السابق، عبد المجيد تبون، برئاسة الجمهورية الجزائرية بنسبة 58.15 بالمئة، وسط حراك شعبي مستمر منذ استقالة الرئيس الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة، في نيسان/ أبريل، للمطالبة بعدم إجراء الانتخابات قبل رحيل كافة رموز النظام السابق.