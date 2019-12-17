مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 20 في صد هجمات لإرهابيين في إدلب

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن مقتل 3 جنود وإصابة 20 آخرين أثناء تصديهم لهجوم إرهابي في مدينة إدلب السورية.

صد الجيش السوري هجمة للمجموعات الإرهابية في إدلب، شاركت فيها مدرعات للإرهابيين، وقتل نتيجة الهجوم 3 جنود من الجيش السوري، وأصيب 20 آخرون.

وأفاد قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف بأن "دبابتين وثلاث مدرعات شاركت في الهجمات".

وأفاد المركز بأن الهجمات قد سبقها قصف مكثف على عدد من المواقع الحكومية السورية، استخدمت فيها المجموعات الإرهابية "أنظمة إطلاق الصواريخ والمدفعية المتعددة" وتم صد جميع هجمات المسلحين.

وكان الجيش السوري قد بدأ تمهيدا ناريا هو الأوسع خلال الأشهر الأخيرة على معاقل التنظيم في مناطق عدة بريف إدلب، بعدما استكمل تعزيزاته العسكرية على جبهات المحافظة الجنوبية.

القصف المدفعي السوري تزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش، وبين المجموعات المسلحة على محور الراشدين الغربي لمدينة حلب.

وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش السوري رصدت محاولة تسلل للمجموعات المسلحة وبدأت بالتعامل معها عبر عدة وسائط نارية، وما تزال الاشتباكات مستمرة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وعلى التوازي، تشهد محاور ريف إدلب الجنوبية والجنوبية الشرقية تمهيد ناري واسعا من قبل الطيران الحربي السوري الروسي المشترك باتجاه مواقع المسلحين وتحركاتهم على عدة محاور.