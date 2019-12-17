وزراء خارجية العراق والأردن وتركيا ولبنان يعقدون اجتماعا رباعيا لمناقشة أزمة اللاجئين

عقد وزراء خارجية العراق والأردن وتركيا ولبنان اجتماعا رباعيا اليوم الثلاثاء، لمناقشة أزمة اللاجئين السوريين، وأكدوا ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المزيد من المسؤولية إزاء هذه الأزمة.

القاهرة - سبوتنيك. ذكر بيان صادر عن الخارجية العراقية مساء اليوم أن "الوزير محمد علي الحكيم شارك في اجتماع ضم كل من وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية لبنان جبران باسيل، ووزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو".

وأضاف البيان "ناقش المُجتمِعون أزمة اللاجئين السوريِّين التي تستدعي تدخُّلات إنسانيّة تُؤمِّن لهم الحُصُول على سُبُل العيش اللائق، ووضع الخطط العاجلة للتخفيف من مُعاناتهم، علاوة على اعتماد استراتيجيّات تُركّز على دعم اقتصاد الدول المُضيِّفة؛ بهدف الحفاظ على الاستقرار الاجتماعيِّ، والاقتصاديّ".

وبحسب البيان العراقي، أكد الوزراء "ضرورة أن تتحمَّل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانيّة المزيد من المسؤوليّة إزاء هذا الأزمة، وتأمين الدعم الإنسانيّ والتنمويّ اللازم لها".

وعقد الاجتماع على هامش فعاليات المنتدى العالمي للاجئين في مدينة جنيف، الذي انطلق اليوم بالتزامن مع اعتماد الأمم المتحدة للميثاق العالمي بشأن اللاجئين.