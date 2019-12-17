تسجيل
23:09 17 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، 30 أبريل 2019

    في ظل استمرار الانقسام... ما مدى إمكانية استئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية؟

    © AP Photo / Kathy Willens
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104369/28/1043692864.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912171043771540-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    في ظل فشل انعقاد اللجنة الدستورية السورية في جولتها الثانية، ما زالت الأمم المتحدة تعول على عقد جلسة جديدة قد تنجح في رأب الصدع خلالها، بيد أن الموعد مرهون بالاتفاق على جدول الأعمال.

    عقدت الجولة التالية من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن اجتماعات المجموعة المصغرة لم تجر بسبب الخلافات بين الوفود، فيما أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أن موعد الجولة القادمة لأعمال اللجنة لم يحدد بعد.

    ورغم وجود العديد من القضايا الخلافية بين وفود المعارضة والحكومة السورية، كان آخرها الحديث عن نقل أعمال اللجنة من جنيف إلى دمشق، يتساءل البعض عن مدى إمكانية استئناف أعمال اللجنة المصغرة لكتابة الدستور؟.

    فشل سابق

    مدينة نور سلطان في كازاخستان
    © Sputnik . Ilya Pitalev
    بيدرسون لوكالة "سبوتنيك": لم نقرر موعد الجولة القادمة لأعمال اللجنة الدستورية السورية
    قال بيدرسون لوكالة "سبوتنيك"، مجيبا عن سؤال بخصوص موعد الجولة القادمة للجنة الدستورية السورية: "لم نقرر بعد، نعمل على ذلك الآن".

    وكان مصدر في أحد الوفود إلى محادثات أستانا حول سوريا أكد لوكالة "سبوتنيك" أن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، ينوي عقد الجولة القادمة لأعمال اللجنة الدستورية فقط عند الاتفاق على جدول الأعمال، وقال المصدر: "إن هناك نية لعقد الجولة القادمة فقط عند الاتفاق على جدول الأعمال".

    وكان من المفروض أن تعقد الجولة القادمة لأعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف في 16 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، ولكنها تأجلت.  

     أكد رئيس وفد المعارضة إلى محادثات أستانا حول سوريا، أحمد طعمة، تفاؤلهم الحذر حول اللجنة الدستورية، وأنه سوف يتم الضغط على الحكومة السورية للسير بها.

    وقال مجيبا عن سؤال حول سير أعمال اللجنة الدستورية: "رغم المصاعب نحن متفائلون، صحيح أنه تفاؤل حذر لكن نعتقد أنه في النهاية سوف يتم الضغط الشديد على النظام".

    وتابع قائلا: "سنلتقي بالمبعوث الأممي خلال محادثات أستانا حول سوريا واللجنة الدستورية ستكون أحد الأسئلة المطروحة، نحن متفائلون ولكن تفاؤل حذر وكلنا ثقة بجهود أعضاء اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف".

    رغبة دولية

    الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي والعضو السابق في الوفد الحكومي السوري المفاوض في جنيف، قال إن "التصريحات الروسية والتركية سواء كانت عبر البيان المشترك للضامنين الثلاثة في البيان الختامي للجولة الرابعة عشر من مسار أستانا، أم كانت في الإطار الثنائي، تظهر أن مساحة الرغبة المشتركة في الحفاظ على التفاهمات الثنائية أكبر من مساحة الخلاف، وهو الأمر الذي قد ينعكس عبر عملية جديدة للجيش السوري في محافظة إدلب، ولكنه سينعكس أيضًا في السعي للإبقاء على استمرارية مسار اللجنة الدستورية كخيار لم يُستنفد بعد في إطار الحل السياسي السوري".

    المتحدث باسم وفد المعارضة السورية في سوتشي أيمن العاسمي
    © Sputnik . Karina Younes
    تأييد حكومي وتضارب في المعارضة... ما إمكانية نقل اللجنة الدستورية السورية إلى دمشق؟
    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "رغم بعض التسريبات التي تشير إلى مطلع العام القادم كموعد مستهدف لعقد جولة ثالثة، إلا أن ذلك مرتبط بالتأكيد بتجاوز العُقد التي منعت الانعقاد الفعلي للجولة الثانية، والتي تلخص عمليًا بعجز الوفد المدعوم من النظام التركي عن امتلاك الحد الأدنى من حرية القرار السياسي، وعجزه عن التحرر من محددات الخطوط الحمر التي يفرضها عليه مشغله التركي".

    وتابع: "الأمر الذي قد لا ينجح الميسّر الدولي بيدرسون بإنجازه ضمن أطر واضحة حتى حلول الموعد المستهدف، فالناطق باسم ما يسمى بـ"هيئة التفاوض" أعاد منذ بضعة أيام فقط إطلاق خطاب يبشر فيه بالتعطيل، ويتعمد فيه الخلط بين الحرب على الإرهاب (والتي وصفها بالخيار العسكري) وموضوع المسار السياسي بصورة عامة واللجنة الدستورية بشكل خاص".

    فرص العودة

    الأمر الذي يؤكد عمليًا – والكلام لا يزال على لسان دنورة-  أن لدى الوفد المشغل من قبل النظام التركي أجندة واضحة يرفض فيها قرارات الشرعية الدولية، بما فيها القرار ٢٢٥٤ الذي يستثني تنظيم جبهة النصرة الإرهابي من أي وقف للأعمال القتالية، ومن أي ترتيبات سياسية، ويدعو إلى حرمانه من أي ملاذات آمنة على الجغرافيا السورية، وهنا يثبت الناطق باسم هيئة التفاوض صحة وجهة نظر الوفد الوطني السوري إلى اللجنة الدستورية، والتي أكد فيها أن رفض الوفد المشغل من النظام التركي للموافقة على الركائز الوطنية الأساسية يتضمن في طياته الأجندة التعطيلية.

    لقاء أستانا حول سوريا في نورسلطان
    © Sputnik . Sputnik
    رئيس وفد المعارضة السورية: سيتم الضغط على الحكومة للسير باللجنة الدستورية
    وعن احتمالات الانعقاد، قال: "عمليًا تراوح بين رغبة الضامنين الثلاثة لمسار أستانا، لا سيما الروسي والتركي، في الحفاظ على السياق العام للتفاهمات المشتركة، بما فيها تلك التي أنتجت مسار اللجنة الدستورية في جنيڤ، وبين وجود خلافات بنيوية ما بين الوفد الوطني السوري والوفد المقيد بمحددات مشغله التركي، والتي تتناقص بالتعريف مع أبسط متطلبات استقلالية القرار السياسي عن النظام التركي، هذا النظام الذي تشن قواته عدوانًا مستمرًا حاليًا تحتل عبره جزءًا من الأراضي السورية، وتغطي الاحتلال الإرهابي لجزء آخر من الأرضي السورية".

    وأنهى حديثه قائلًا: "في ظل هذه المفارقة قد لا يكون مستبعدًا ذهاب الوفدين إلى جنيڤ، وتكرار سيناريو الحضور دون انعقاد فعلي، أو ربما انعقاد في حدود دنيا يبقى دون قدرة على تجاوز عقدة عدم استقلالية الوفد المعارض وتبعيته لأجندة النظام التركي".

    شروط الانعقاد

    من جانبه قال محمد خير عكام، عضو مجلس الشعب السوري، عضو الوفد الوطني السوري في اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية، إن "هناك اتفاقًا مبدئيًا على عقد الجولة الجديدة في بداية العام القادم".

    وأضاف في حوار نشر في وقت سابق مع "سبوتنيك"، أن "الاجتماع سيكون بعد 10 كانون الثاني بعد انتهاء أعياد الميلاد والاحتفالات السنوية، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون".

    وبشأن فرص النجاح للجنة الدستورية، قال: "من الصعب التكهن، الأمر هنا متوقف على سلوك الطرف الآخر، نتمنى أن يتحلى بالجدية، وبالوطنية التي تجعلنا نعمل بشكل جدي في هذا الإطار، بما يخدم وطننا سوريا، وشعبنا".

    اجتماعات اللجنة

    وعقدت الجولة التالية من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن اجتماعات المجموعة المصغرة لم تجر بسبب الخلافات بين الوفود.

    مبعوث الرئيس الروسي، رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا الدولية الخاصة بالأزمة السورية، الكسندر لافرينتيف
    Sputnik
    لافرينتييف يعلن إمكانية تجاوز الصعوبات والعراقيل في عمل اللجنة الدستورية السورية
    وانطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في الـ 30 من أكتوبر/ تشرين الأول، تحت رعاية الأمم المتحدة، تمهيدا لعملية سياسية طال انتظارها.

    وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضوا، مقسمة على نحو 50 عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).

    ويتمثل الهدف الرئيسي للجنة، بإعداد إصلاح دستوري في سوريا، من أجل إجراء انتخابات في البلاد على أساسه، والشروع في عملية التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية.

    وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية، التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضوا (15 عضوا من كل مجموعة) بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.

    انظر أيضا:

    لافرينتييف يعلن إمكانية تجاوز الصعوبات والعراقيل في عمل اللجنة الدستورية السورية
    تأييد حكومي وتضارب في المعارضة... ما إمكانية نقل اللجنة الدستورية السورية إلى دمشق؟
    الكلمات الدلالية:
    انعقاد, فشل, جولة ثانية, سوريا, اللجنة الدستورية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان غوم على الساحة الحمراء في موسكو، روسيا
    أجمل عواصم العالم تستعد لاستقبال أجمل أعياد الموسم
    اتهام غريتا تونبرغ بالكذب
    تونبرغ... من يكذب يغرّد!
    إنفوجرافيك - الدول الأكثر نفوذا في 2019
    الدول الأكثر نفوذا في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك