حكومة الوفاق: مليشيات "حفتر" تطلق وابلا من صواريخ "غراد" على طرابلس

قالت قوات الحكومة الليبية "إن ميليشيات حفتر تطلق وابلا من صواريخ غراد على أحياء مدينة طرابلس".

ونشر المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، مساء اليوم، الثلاثاء مشاهد تُظهر وابل من قذائف صواريخ "غراد" العشوائية أطلقتها "ميليشيات حفتر" تجاه العاصمة الليبية، طرابلس.

ونشر المركز الإعلامي بيانا على صفحته الرسمية على "الفيس بوك"، جاء فيه "إن مجرم الحرب المتمرد أطلق وابلا من قذائف صواريخ غراد العشوائية، قبل قليل، من محور الخلاطات تجاه الأحياء المدنية بالعاصمة، طرابلس".

وفي سياق متصل، أكد المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، أن بلدية طرابلس الكبرى المدنية والعسكرية دعت رئيس المجلس الرئاسي إلى إصدار تعليماته للتعبئة العامة، مشيرة إلى تمسكها بمدنية الدولة.

وتعاني ليبيا، منذ توقيع اتفاق سياسي بمدينة الصخيرات المغربية في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

وتتواصل منذ أبريل/نيسان الماضي معارك بين الجيش الوطني وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أطلق حفتر عملية عسكرية لتحريرها ممن يصفهم بالإرهابيين، فيما ترى الوفاق في الحملة العسكرية اعتداء على الشرعية.