المسماري: جنود أتراك يستهدفون الجيش بـ"مدفع موجه" من داخل قاعدة معيتيقة

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن قواته تحارب الأتراك بشكل مباشر على الأراضي الليبية.

وأكد المسماري، في تصريح صحفي، على أن الأتراك يستخدمون المدفعية ضد القوات الليبية، بحسب موقع "ليبيا 24".

وقال المسماري، إن جنودا أتراك يستهدفون الجيش من داخل قاعدة "معيتيقة".

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي: "يتمركز أمام القاعدة مدفع ميداني، موجه يشغله الجنود الأتراك".

ولفت إلى أن "هذا المدفع هو المدفع الموجه الوحيد لدى المليشيات الإرهابية، وليس لديهم القدرة على تشغيله فاستعانوا بطاقم تركي، وهو من ضمن الإمدادات التركية للمليشيات الإرهابية".

وبحسب ما نقتله صحيفة "المصري اليوم"، قال المسماري إن "الجيش رصد في وقت سابق طواقم ومستشارين من الأتراك يقومون بتسيير الطائرات المسيرة وتدريب الميليشيات على أسلحة القناصة والمدرعات".

وأكد المسماري على أن "كل قواطع العمليات الخاصة تنهار أمام تقدم قوات الجيش، خاصة بعد إسناد المحاور بوحدات قتالية متدربة على اقتحام المدن وقتال الشوارع".