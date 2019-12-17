إيران والسعودية توقعان مذكرة تفاهم

وقعت كل من السعودية وإيران، مساء اليوم، الثلاثاء، على مذكرة تفاهم جديدة بينهما.

وأكدت وكالة "إرنا" اليوم الثلاثاء، أن رئيس مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، ووزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح، على مذكرة تفاهم بشأن مناسك الحج لهذا العام.

وبناء على مذكرة التفاهم السعودية الإيرانية، فإنه سيتم بموجبها إيفاد 87 ألفا و550 زائرا إيرانيا إلى السعودية.

وبشأن زيارته إلى السعودية التي جاءت بدعوة من وزير الحج والزيارة السعودية، قال رشيديان في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن هذه الزيارة حققت إنجازات جيدة.

ونقلت الوكالة عن رشيديان، قوله:

إن الحفاظ على مبدأ العزة والكرامة والهدوء والأمن للزوار الإيرانيين شكل المحور الرئيسي للمفاوضات التي أجراها الفريق الإيراني المفاوض، حيث تم طرحها في البند الأول من مذكرة التفاهم وأكد الطرف السعودي على تمسكه والتزامه بهذا المبدأ.

واشار رئيس مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، إلى بعض التفاصيل الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والسعودية وكذلك المفاوضات بين الطرفين حول تقديم الخدمات والتسهيلات للزوار الإيرانيين، قائلا "جرت مفاوضات مع المؤسسات التابعة لوزارة الحج السعودية بشأن الأمور التنفيذية لمناسك الحج لهذا العام، وتم التوقيع على نحو 10 مذكرات تفاهم جانبية، في إطار تقديم الخدمات المناسبة للزوار وتحسين رفاهيتهم".