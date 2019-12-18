مصرع 12 شخصا بحادث مروري في المنوفية شمال القاهرة

قتل 12 شخصا بحادث تصادم سيارتين في محافظة المنوفية شمال العاصمة المصرية، حسبما أعلنت الوكالة الرسمية صباح اليوم.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، "لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب آخر إثر حادث تصادم مروع على طريق شبين الكوم/ السادات بالحزام الأخضر بالمنوفية".

وأوضحت الوكالة أن التصادم وقع "بين سيارة نصف نقل تحمل عمالا مع سيارة نقل في منطقة الحزام الأخضر بمدخل مدينة السادات، مما أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة آخر"، وأضافت أن الضحايا جرى نقلهم إلى مستشفى السادات المركزي.