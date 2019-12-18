وزير المالية المصري يكشف عن إنجاز لصالح "محدودي الدخل"

كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، عن إنجاز للحكومة المصرية في ما يتعلق بدعم محدودي الدخل.

وقال معيط إن "الحكومة نجحت في ترشيد الدعم لصالح محدودي الدخل، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي ورفع مخصصات الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية"، بحسب موقع "مصراوي".

وأوضح الوزير، أن الاستقرار النسبي للأسعار الذي شهدته الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، يُعد إحدى ثمار البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي حيث إن توفر العملة الصعبة وتحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية يضمن استدامة توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة.

ويرى معيط أن منتدى شباب العالم يُعد منصة حضارية للحوار والإبداع والسلام والتنمية يشترك فيها كبار القيادات والمسئولين وصُناع القرار مع "قادة المستقبل" من الشباب بمختلف ثقافاتهم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يحرص على المشاركة الفعالة في كل المنصات الحوارية التي يشهدها منتدى شباب العالم.

يذكر أن الجنيه المصري واصل رحلة صعوده أمام الدولار الأمريكي، مسجلا ارتفاعا، أمسالثلاثاء، في بداية التعاملا، فيما انخفض الدولار في 4 بنوك مع بداية التعاملات، واستقر في 7 بنوك أخرى، بعد كسره حاجز الـ16 جنيها خلال تعاملات أمس.