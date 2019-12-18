30 مليون مسافر يعبر جسر الملك فهد... فيديو

أكد المهندس عماد بن إبراهيم المحيسن، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن عدد المسافرين لعام 2019 بلغ حوالي 30 مليون مسافر.

جاء ذلك في تصريح قاله لصحيفة "اليوم"، مضيفاً أنه منذ انشاء الجسر في عام 1986 حتى 2019 بلغ عدد المسافرين أكثر من 400 مليون مسافر، أي بمعدل حوالي 80 ألف مسافر يوميا.

وأضاف المحيسن أن الجسر خلال العام الجاري وصل لأعلى رقم عبور وهو قرابة 30 مليون مسافر بزيادة بلغت أربع ملايين مسافر عن الرقم المسجل لعام 2018.

يذكر أن جسر الملك فهد هو جسر بحري يمتد بين مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية وحتى العاصمة البحرينية المنامة، بطول 25 كم وعرض 23 متراً.