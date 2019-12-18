وكالة: الجيش الأمريكي يعود إلى ست قواعد في سوريا

قامت القوات الأمريكية، بعد بدء العملية التركية "نبع السلام" بسحب قواتها العسكرية من 16 قاعدة وحواجز طرق في سوريا، لكنها عادت إلى ست قواعد، وفقًا لتقرير "الأناضول".

أعلنت الوكالة أن الجيش الأمريكي يعزز تواجده حالياً في شمال شرقي سوريا، بالقرب من الحدود مع تركيا والعراق، وفي مناطق حقول النفط.

وأفادت بأن الجيش الأمريكي ينتشر في خمس قواعد وحواجز طرق في محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الأمريكيون بإنشاء حاجزين آخرين في القحطانية في الحسكة وفي منطقة سكنية في القامشلي.

وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة تخطط لتعزيز الأمن في حقول النفط في الحسكة وتعزيز وجودها بالقرب من الحدود السورية التركية.

وفقًا لها، ينتشر الجيش الأمريكي حاليًا في 11 قاعدة وحواجز طرق في سوريا. خمس منها في الحسكة، وأربع في دير الزور واثنتان في الرقة. وفي محافظة دير الزور، يبني الجيش الأمريكي نقطتي تفتيش.