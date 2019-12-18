92 محطة و6 خطوط... 8 معلومات عن مترو القاهرة

عرض موقع "الإذاعة والتلفزيون" المصري عددا من المعلومات حول شبكة مترو القاهرة نعرض بعضها فيما يلي:

1-عدد الركاب الذين يخدمهم مترو الأنفاق يصل إلى 3,5 مليون راكب يوميًا باستكمال تنفيذ الخط الثالث للمترو.

2- تصل عدد الرحلات إلى 1662 رحلة يوميًا في 2019، مقارنة بـ 1544 رحلة يوميًا في 2014.

3- عدد المحطات بالخطوط الثلاثة للمترو 92 محطة، يتم تشغيلها من الساعة 5:15 صباحًا، ويصل إجمالي أطوال الخطوط الثلاثة حوالي 110.3 كم.

القاهرة تحتل المرتبة 35 عالمياً كأطول خطوط مترو: تعرف على مراحل تطوير وتشغيل مترو أنفاق القاهرة الكبرى بخطوطه المختلفة... وأبرز المشروعات القائمة والجاري تنفيذهاhttps://t.co/BfVbfg90Zn pic.twitter.com/wSEO4HVrRA — Hamed Ezzeldin (@hamedezzeldin) December 18, 2019

4- تم الانتهاء من تنفيذ الخط الأول "حلوان – المرج الجديدة" عام 1989، لنقل 1.5 مليون راكب من خلال 480 رحلة يوميًا، حيث تبلغ مدة الرحلة 79 دقيقة، كما تصل عدد المحطات بالخط 35 محطة بطول 44 كم.

5-بدأ تشغيل أولى مراحل الخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب" عام 1996، لنقل مليون راكب يوميًا، وبعدد رحلات 664 رحلة يوميًا، تبلغ مدة الرحلة 38 دقيقة، كما تصل عدد محطات الخط 20 محطة بطول 21,6 كم.

6-تم البدء في تشغيل أولى مراحل الخط الثالث لمترو الأنفاق "المطار – إمبابة - القاهرة" عام 2012، لنقل 200 ألف راكب يوميًا حتى الآن، كما تصل عدد رحلاته 518 رحلة يوميًا حتى الآن، وكذلك تصل عدد محطاته 37 محطة بطول 45 كم، علمًا بأن الخط يشمل 4 مراحل، تم تشغيل المرحلتين الأولى والثانية والجزء الأول من المرحلة الرابعة.

مراحل انهاء المحطات بعد انهار الكوبرى .. مترو انفاق القاهره الخط الثالث pic.twitter.com/mOTNYlIxLt — Ibrahim El Medany (@ElMedany10) November 13, 2018

7- المشروع المستقبلي الخاص بالخط الرابع "أكتوبر - القاهرة الجديدة"، يبدأ من مدينة 6 أكتوبر إلى طريق السويس الصحراوي، بمسافة حوالي 42 كم، يشتمل على 38 محطة، لنقل 2 مليون راكب يوميًا، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من الخط نحو 70 مليار جنيه، وسيتم بدء تنفيذ المشروع من ديسمبر 2019 على مرحلتين خلال 6 سنوات لكل مرحلة، المرحلة الأولى يمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بمدينة 6 أكتوبر إلى محطة "الفسطاط" بعدد محطات 17 محطة بطول 19 كم، أما المرحلة الثانية يبدأ مسارها من محطة "الفسطاط" إلى شمال مصر السويس الصحراوي بعدد محطات 21 محطة بطول 23 كم، علمًا بأن مشروع الخط الرابع يتقاطع مع الخط الأول في محطة الملك الصالح ومع الخط الثاني في محطة الجيزة.

8- جاري دراسة إنشاء الخط الخامس "مدينة نصر - الساحل"، بطول 24 كم، وكذلك دراسة إنشاء الخط السادس "المعادي الجديدة - الخصوص"، بطول 30 كم، فضلًا عن دراسة تنفيذ القطار السريع "العلمين - العين السخنة"، - المرحلة الأولى- بطول 262 كم، وأخيرًا جاري دراسة مد الخط الثاني "شبرا الخيمة - قليوب"، بطول 7,8 كم.