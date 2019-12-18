الجيش الليبي: القوات انتقلت من مرحلة المحاور إلى جبهة واحدة في معركة طرابلس

دخلت المعارك في العاصمة الليبية مرحلة جديدة على محاور الاشتباك، حيث انتقلت إلى المواجهة المباشرة بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق.

بحسب تأكيد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي وصلت القوات المسلحة الليبية إلى مرحلة متقدمة داخل العاصمة خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف المحجوب في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الليبية انتقلت من مرحلة المحاور إلى الجبهة الواحدة من أجل "القضاء على ما تبقى من ميليشيات في العاصمة".

وأوضح المحجوب أن "القوات الآن تقترب من قلب العاصمة، وأنها تفرض سيطرتها على كافة المداخل وتضيق الخناق على المليشيات بما يقضي عليهم دون إحداث خسائر مدنية".

وأشار المحجوب إلى أن "المجموعات الموجودة داخل العاصمة من الشباب المساند للقوات المسلحة لديه غرف عمليات تتابع معهم كافة التطورات بانتظار اللحظة الحاسمة للسيطرة على المقرات الإدارية وقطع طرف الجماعات المتطرفة والإرهابية هناك".

في ظل الاشتباكات الدائرة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق، يترقب الجميع مواقف القبائل الليبية، والتي تمثل أهمية كبرى في ليبيا بسبب قدرتها الكبيرة على المساندة بما تملكه من سلاح وأفراد ومساندة اجتماعية، ففي الوقت الذي وقفت فيه القبائل في الشرق الليبي مع الجيش، أيدت فيه القبائل الموجودة بمصراته والزاوية وبعض المدن الغربية حكومة الوفاق.

من ناحية أخرى قال عثمان بركة القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، إن القبائل في عموم ليبيا تأثرت بشكل كبير خلال الأحداث التي جرت في 2011.

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "أحد الأهداف التي سعت لها بعض الدول في 2011 تتمثل في ضرب النسيج الاجتماعي الليبي، وهو ما أدى إلى انضمام بعض الشباب إلى التنظيمات الإرهابية إثر خروجه على قوانين القبيلة وعرفها".

وأشار إلى أن "معظم القبائل في ليبيا الآن تبحث عن الأمن والاستقرار، وأنها رغم اختلافها مع بعض الأسماء إلا أنها تقف مع القوات المسلحة في مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في العاصمة طرابلس".

وأوضح أن بعض القبائل محتفظة حتى الآن بالعلم الأخضر رغم وقوفها مع الجيش والمؤسسات الوطنية، إلا أنها قد تختلف حول بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالمراحل السياسية التالية، حيث تؤيد فكرة الدولة المدنية وفرض الأمن والاستقرار والسيادة الليبية.

وتعاني ليبيا منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

وتتواصل منذ أبريل/ نيسان الماضي معارك بين قوات الجيش وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أطلق حفتر عملية عسكرية لـ"تحريرها" ممن يصفهم بالإرهابيين، فيما تصف الوفاق قوات الجيش بالمعتدية على الشرعية.