"الأونروا" تعلن تراجع العجز المالي إلى 90 مليون دولار في 2019

أوضح الناطق الرسمي باسم "الأونورا" سامي مشعشع، اليوم الأربعاء: "استلمت الأونروا مبلغ 77 مليون دولار من أكثر من 20 دولة وشريكا، بفضل جهود مكثفة بذلت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية"، بحسب ما ذكرته وكالة الأخبار الفلسطينية "وفا".

وتابع: "يشمل ذلك مبالغ تم تحويلها من دول، كانت قد جمدت ما تبقي من تبرعاتها لهذا العام على ضوء التحقيق، الذي أشرف عليه مكتب الرقابة الداخلي للأمم المتحدة، الذي خلص إلى أنه لا يوجد أي فساد أو سوء استغلال مالي".

ولفت إلى أن عدة دول أكدت للأونروا أنها ستؤمن مبالغ إضافية للوكالة قبل نهاية العام الجاري.

وأعلنت "الأونروا"، في وقت سابق، أنها بحاجة لتأمين 167 مليون دولار لإدارة خدماتها ودفع رواتب عامليها حتى نهاية العام الجاري.