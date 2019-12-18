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16:00 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    عازف الهارب العالمي الكسندر بولداتشوف لسبوتنيك: دمشق مدينة تختزن التاريخ

    عازف "الهارب" العالمي ألكسندر بولداتشوف لـ"سبوتنيك": دمشق مدينة تختزن التاريخ

    © Sputnik . Mohammad Damour
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    احتضنت دار الأوبرا في دمشق مساء أمس الثلاثاء، أمسية موسيقية لعازف الهارب العالمي ألكسندر بولداتشوف الذي يزور سوريا للمرة الأولى، في سياق برنامج كامل يتضمن إقامة ورشات عمل تدريبية متخصصة وتقديم أمسيات عزف منفرد.

    "سبوتنيك" التقت الموسيقار العالمي بولداتشوف قبيل تقديمه أمسيته الأولى على مسرح دار الأوبرا، حيث عبر عن السعادة بمشاركته التي حظيت بحضور كبير عبر عنه مبيع البطاقات بزمن قياسي.

    وقال بولداتشوف لوكالة "سبوتنيك": "هذه زيارتي الأولى إلى دمشق التي أبهرني جمالها، وأدهشني جمال دار الأوبرا التي بدا مسرحها بالنسبة لي كموسيقار يعزف على آلة صعبة هي الهارب مسرحا متكاملا، فآلة الهارب تحتاج مسرحاً مصمما بعناية حتى يصل الصوت إلى جميع الحضور بشكل متساو."

    وأضاف بولداتشوف: "لقد وصلت إلى سوريا مؤخراً وخلال يومين غمرتني حالة من الدهشة والمفاجأة، لقد قرأت كثيرا عن سوريا، كما اتصل الكثير من أصدقائي يحذرونني كي آخذ الحيطة والحذر في دمشق، منوهين بوجود حواجز عسكرية ضخمة وأوضاع أمنية متدهورة، وبالحقيقة فوجئت بإيجابية المجتمع السوري، وتحديداً المجتمع الدمشقي، كنت ليومين أسير في شوارع دمشق، وأكتشف كم هو المجتمع هنا إيجابي ومثير للاهتمام، وكم هم الناس طيبون ويمتلكون إقبالا على الثقافة".

    عازف الهارب العالمي الكسندر بولداتشوف لسبوتنيك: دمشق مدينة تختزن التاريخ
    © Sputnik . Mohammad Damour
    عازف "الهارب" العالمي الكسندر بولداتشوف لسبوتنيك: دمشق مدينة تختزن التاريخ

    وتابع بولداتشوف بالقول: "حول ما يكتبه الإعلام الأوروبي والأمريكي حول زيارتي إلى سوريا، أقول: إن الموسيقا تبنى وتؤلف بغض النظر عن تاريخ البلدان وهي للجميع بغض النظر عن تاريخ هذا البلد أو ذاك، وأنا أعتقد أن كل بلد يمتلك تاريخه الخاص وأسبابه الخاصة ولا أحد في الخارج يملك الحق ليقول إن هذا صحيح أم غير صحيح."

    وحول إحيائه أمسيات موسيقية في دمشق أوضح بولداتشوف: "جئت إلى سوريا من أجل إهداء الموسيقا للناس ومنحهم الأمل بتطوير المجتمع والأفكار التي يريدون تطويرها، ولتحسين العلاقات بين جميع البلدان عبر آلة الهارب التي تستطيع أن تلعب دورا للتقريب بين الشعوب نظرا لرمزيتها ولامتلاكها جذورا في تاريخ جميع البلدان وخاصة هنا في سوريا حيث ظهرت آلة الهارب منذ العصور القديمة، مع ظهور الحضارات البشرية، فدمشق هي مدينة تختزن التاريخ".
    عازف الهارب العالمي الكسندر بولداتشوف لسبوتنيك: دمشق مدينة تختزن التاريخ
    © Sputnik . Mohammad Damour
    عازف "الهارب" العالمي الكسندر بولداتشوف لسبوتنيك: دمشق مدينة تختزن التاريخ

    وأضاف: سوف أقدم الكثير من المقطوعات الموسيقية الروسية لمؤلفين مثل شيستاكوفيتش واسترافينسكسي وبروكوفيوف وتشايكوفسكي، كما سأعزف مقطوعات خاصة مهداة إلى سوريا وإلى دمشق التي تحتضن مجتمعا حرا بعيداً كل البعد عن القوالب النمطية التي لم ألحظ شيئاً منها هنا، ففي الشارع رأيت كيف يتعايش الجميع من مختلف الأديان والطوائف وأريد من خلال مقطوعاتي أن أبرز هذا الأمر بالتحديد، فالمقطوعة الموسيقية المهداة لدمشق مستمدة من تاريخها وتحمل اسم (هارب الروح القدس) وهي مهداة كذلك للقديس افرام السرياني الذي ولد هنا في القرن الرابع الميلادي، وهذا القوس التاريخي الممتد من القرن الرابع وحتى اليوم يشكل مصدر إلهام لي.

    عازف الهارب العالمي الكسندر بولداتشوف لسبوتنيك: دمشق مدينة تختزن التاريخ
    © Sputnik . Mohammad Damour
    عازف "الهارب" العالمي الكسندر بولداتشوف لسبوتنيك: دمشق مدينة تختزن التاريخ

    وتابع بولداتشوف: "كما سأقدم خلال الحفل مقطوعات من موسيقى الروك لفرق معروفة مثل فرقة كوين وغيرها وأحاول عبر هذه المقطوعات حض الناس على تغيير نظرتهم للآلات الموسيقية الكلاسيكية وبالنسبة لي فهذا الأمر بالغ الأهمية لتفعيله قدرة الموسيقا على توحيد الشعوب وتقريب الأفكار، فالموسيقا وآلة الهارب تجمع الناس على اختلافاتهم الثقافية وتؤثر فيهم."

    ويزور بولداتشوف سوريا بغرض إقامة ورشات عمل تدريبية متخصصة يقوم خلالها بتدريب شباب وأطفال ضمن المعهدين "العالي للموسيقا" و"صلحي الوادي" وتشجيعهم على التفاعل الإيجابي للطلاب الذي تفرضه هكذا أنواع من الورشات وتوسيع مداركهم نحو تجارب جديدة.

    عازف الهارب العالمي الكسندر بولداتشوف لسبوتنيك: دمشق مدينة تختزن التاريخ
    © Sputnik . Mohammad Damour
    عازف "الهارب" العالمي الكسندر بولداتشوف لسبوتنيك: دمشق مدينة تختزن التاريخ

    كما يعمل بولداتشوف مع عازفة الهارب السورية رهف شيخاني للتحضير لليوم العالمي للهارب والمقرر في أيلول 2020 والتي من المقرر أن يشارك فيها عازفون من كل بلدان العالم ومن ضمنهم سوريا، من خلال إقامة حفلات خاصة بهذه الآلة التاريخية ستبث عبر الانترنت من مدينة سان بطرسبورغ الروسية في محاولة لتحقيق حالة دمج ثقافية وإنسانية عالمية، حيث يؤكد المشروع حسب بولداتشوف أن الموسيقا وآلة الهارب تجمع الناس على اختلافاتهم الثقافية وتؤثر فيهم.

    يذكر أن الكسندر بولداتشيف مؤلف ومدرس وموسيقي لآلة الهارب على صعيد العالم وهو عازف منفرد ضيف في مسرح البولشوي وحاصل على العديد من الجوائز العالمية ويقوم باستمرار بجولات دولية لإقامة أمسيات وعروض موسيقية إضافة لورشات عمل في جامعات عالمية.

    ويعكف بولداتشيف على تأكيد الترابط بين آلة الهارب وتاريخ سورية، مستشهدا في ذلك بالنصوص الدينية التي تثبت هذه الحقيقة.

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