كاتب فلسطيني: إسرائيل تتعرض لضغوط دولية للموافقة على إجراء الانتخابات الفلسطينية

قال الكاتب الفلسطيني عماد محسن، إن "تحديد موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية قرار يملكه الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وحده، بعد إجراء المشاورات اللازمة".

ولفت، في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "تمت بالفعل، ولا يتبقى سوى موافقة دولة الاحتلال الإسرائيلي على مشاركة سكان العاصمة القدس في الانتخابات، وآلية مشاركتهم".

حول مدى توافق الفصائل عى إجراء الانتخابات ، أكد محسن أن "شروع أبو مازن، في إجراء الانتخابات جاء بضغط من الفصائل بجانب المطالبات الإقليمية والدولية، وقد تعهد بذلك أمام الجمعية العامة للأمم ىالمتحدة، في سبتمبر/ أيلول الماضي".

وأشار الكاتب الفلسطيني إلى وجود ضغوط دولية على الحكومة الإسرائيلية للموافقة على إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية.

وأعلنت السلطة الفلسطينية إنه يجب إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية المقبلة في القدس الشرقية، التي تحتلها إسرائيل رغم عدم تحديد موعد هذه الانتخابات بعد، وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيصدر مرسوما بإجراء الانتخابات العامة، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

وأيدت حركة حماس خطوة الانتخابات، في حين وضع مسؤولو السلطة الفلسطينية، إسرائيل في وضع محرج بأن طلبوا منها، مجددا، السماح للسلطة بفتح مراكز اقتراع لمشاركة سكان مدينة القدس الشرقية في الانتخابات المقبلة، ولم ترد إسرائيل على ذلك حتى الآن.