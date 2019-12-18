في يوم اللغة العربية... حاكم دبي يطلق مشروعا جديدا لدعمها

أطلق رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد، مشروعا جديدا لدعم اللغة العربية، في اليوم العالمي لها.

وأعلن ابن راشد عن إطلاق منهج دراسي متكامل للغة العربية عبر موقع مدرسة يضم 1000 فيديو تعليمي لكافة المراحل الدراسية.

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية نطلق منهج دراسي متكامل للغة العربية عبر موقع مدرسة يضم ١٠٠٠ فيديو تعليمي لكافة المراحل الدراسية ... موقع مدرسة الأكبر عربياً للتعليم الالكتروني واستفاد منه ٦٠ مليون طالب خلال عام واحد ... الحفاظ على اللغة العربية بحاجة لمبادرات أكثر من محاضرات. pic.twitter.com/6uHmMPkHmL — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 18, 2019

وقال ابن راشد في تغريدة له على موقع "تويتر" إن المشروع سيستفيد منه نحو 60 مليون طالب خلال عام واحد.

وأشار إلى أن الهدف المرجو من هذه الخطوة هو الحفاظ على اللغة العربية، لافتا إلى الحاجة لـ"مبادرات أكثر من محاضرات".