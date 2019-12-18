قريباً ... العراق يسلم تركيا مجموعة جديدة من أطفال "داعش"

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، عن تسليم دفعة جديدة من أطفال عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى تركيا، أواخر الشهر الجاري.

وبين الصحاف، أن وزارة الخارجية العراقية، بالتنسيق مع مجلس القضاء، والجهات الأمنية، تعيد إلى تركيا، 125 طفلا من الذين خلفهم عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في العراق، يوم الخميس المقبل، المصادف 26 ديسمبر.

ونوه الصحاف، إلى أن مجمل أطفال "داعش"، الذين سلمهم العراق إلى بلدانهم سيرتفع إلى 723 طفلا نهاية الشهر الجاري، بعد إعادة أطفال تركيا.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح خاص لمراسلتنا، عن حصيلة أطفال تنظيم "داعش" الإرهابي، العرب، والأجانب الذين سلموا لبلدانهم حتى الآن.

وأوضح الصحاف، أن وزارة الخارجية العراقية، بالتنسيق مع الجهات القطاعية الأخرى، ومنها مجلس القضاء الأعلى العراقي، والجهات الأمنية، سلمت 598 طفلا من أطفال عناصر "داعش" الإرهابي، إلى دولهم.

وعدد الصحاف الدول التي تم تسليم أطفالها، وهي :

"تركيا، وروسيا الاتحادية، وطاجيستان، وأذربيجان، وألمانيا، وفرنسا، والسويد، وجورجيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، والجزائر، وأوزبكستان وكازخستان".

ونوه الصحاف، إلى أن وزارة الخارجية، كانت قد دعت الدول كافة، عبر بعثاتها، وسفاراتها في الخارج، إلى ضرورة المبادرة بالتنسيق مع العراق لتسلم أطفالها، حسب السياقات السيادية، والقانونية، والدستورية.

دعا العراق جميع الدول إلى تكثيف الجهود لاستلام رعاياها المنخرطين ضمن صفوف"داعش" من أطفال ونساء والأشخاص الذين انتهت فترة اعتقالهم.

وقالت الخارجية العراقية حينها في بيان، منتصف تموز/يوليو العام الجاري، إن البعثات العراقية العاملة في الخارج وجهت دعوات إلى جميع الدول التي لديها رعايا منتسبين لتنظيم "داعش"، من نساء وأطفال والأشخاص الذين انتهت فترة اعتقالهم من أجل التنسيق مع السلطات العراقية عبر القنوات الدبلوماسية من أجل استلامهم.

وبدأ العراق، الأربعاء 29 أيار/ مايو الماضي ، بتسليم 188 طفلا تركيا، خلفهم تنظيم "داعش" الإرهابي في الأراضي العراقية، إلى بلادهم.