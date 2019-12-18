الأسد يكشف عن الاستثمار الأكثر ربحا

شدد الرئيس السوري، خلال استقباله وفدا من المشاركين في الاحتفالية المركزية لاتحاد الكتاب العرب بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسه، على أهمية دور المثقف في التقييم والتحليل العلمي والمنهجي لمنظومة القيم والمفاهيم والعادات والتقاليد المنتشرة في المجتمع، وفرز ما هو مفيد لحمايته وصونه وتكريسه، وما هو سيئ للإضاءة عليه وتغييره عبر التفاعل الواعي مع ثقافة الحداثة والتطور التقني في العالم، كما نقلت وكالة "سانا".

وأكد الأسد على أهمية حضور المثقفين على جبهة المفاهيم والمصطلحات التي يراد تكريسها من الخارج خدمة لمشاريع ليست في صالح الوطن، وضرورة إيجاد خطاب نقدي وآليات ثقافية وحوارية خلاّقة وقادرة على مواجهة حرب المفاهيم، وحالة الشد والجذب التي تحصل ويراد منها تكريس وعي عام عنوانه الانقسام والتنافر والتناحر والانفصام عن الذات وعن المجتمع بديلا عن التنوع والغنى الثقافي في سورية.

وأشار الأسد، إلى إيلاء اللغة العربية كل اهتمام بوصفها الحامل الأهم للفكر والثقافة الملتزمة قضايا وطنها ومجتمعها، وأساس الهوية العربية الجامعة بمعناها الحضاري الشامل والمعبر عن التنوع والغنى في المجتمع.

ونوه الرئيس الأسد، إلى أن الاستثمار في المشاريع الثقافية هو الاستثمار الأكثر ربحا لأنه يبني الإنسان المنتمي والمتسلح بالمعرفة، ويحصنه، ويؤهله ليكون قادرا على تنمية ذاته ومجتمعه ووطنه.