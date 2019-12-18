تسجيل
19:03 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية

    برلماني: الغرب وأمريكا يحاصرون سوريا ويتاجرون بالملف الإنساني

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/102976/29/1029762924.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912181043779365-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A/

    تقدمت بلجيكا والكويت وألمانيا بمشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، والتي تنتهي الشهر الجاري، لمدة عام كامل، فيما تقدمت روسيا بمشروع مضاد يقضي بالتجديد لـ6 أشهر فقط.

    وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السوري، عمار الأسد في حديث لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء، "إن تلك الخطوة تأتي من أجل استخدام الملف الإنساني كورقة ضغط على الحكومة السورية، من خلال تحريف وتزوير وتحوير العديد من الحقائق بحيث يظهر "الإرهابي" كحمامة سلام والدولة السورية مدانة في الملف الإنساني".

    وأضاف: " لوكانت الدول الغربية حريصة على الوضع الانساني الذي يتفاقم بفعل دعمهم للإرهاب، لكانوا أوقفوا هذا الدعم قبل أن يعدوا بيانات تنادي بحقوق الانسان، هذا المشروع هو برعاية أمريكية بالمطلق، ومحاولة منها إطالة الأزمة السورية سنة وسنوات، الغريب أنهم يقوموا بتدمير البشر والحجر وفي الوقت ذاته يتباكون على الحالة الإنسانية  وهم أول المتاجرين بها بوقوفهم أمام أي حل سياسي، مثل الضغط على اللجنة الدستورية".

    وتابع الأسد، "لكي تكمل الولايات المتحدة والغرب أهدافها العدوانية ضد سوريا، تخفي تلك الأهداف خلف عناوين إنسانية وببساطة، وعندما تقرأ مواقف الدول التي قدمت المشروع على مدى سنوات الأزمة السورية نرى وبلا شك أن قرراها أمريكي وهي أداة بكل أسف".

     

    وزارة الخارجية الروسية
    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    فرشينين يناقش مع السفير التركي في موسكو تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين
    وأوضح: "أن المهم قبل أن يتاجروا بالحالة الإنسانية والتي يتخذون منها غطاء لإجرامهم، عليهم رفع العقوبات عن الشعب السوري وإيقاف الحصار الجائر الذي يمارس الإرهاب الاقتصادي الذي يستهدف مقومات معيشة المواطن السوري، هذه سياسة الغرب متقلب الوجوه والداعم الأول للإرهاب وللخراب".

    طالبت 10 دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي، مساء أمس الثلاثاء، بضرورة تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى داخل سوريا لمدة عام كامل.

    وقال السفير الإندونيسي لدى الأمم المتحدة، ديان تريانسياه دجاني، للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك "إن الدول العشرة المنتخبة بمجلس الأمن الدولي “تدعم التجديد السنوي لآلية إيصال المساعدات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص داخل سوريا".

    وأوضح السفير الإندونيسي أنه يتحدث بالنيابة عن هذه الدول العشر إضافة الي استونيا وتونس اللتان ستنضمان لعضوية مجلس الأمن اعتبارا من العام المقبل، مشيرا إلى أنه يدعم مشروع القرار البلجيكي الكويتي الألماني المشترك لتجديد آلية إدخال المساعدات وذلك "في إطار عملية شاملة وشفافة ونعتبر ذلك مسؤلية جماعية لكل أعضاء مجلس الأمن".

    وبحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية، فإن السفير الإندونيسي طالب في تصريحاته "جميع أعضاء مجلس الأمن بالوحد " محذرا من "التداعيات الكارثية لعدم تجديد تلك الآلية".

    العسكريون الروس يوزعون المساعدات الإنسانية على المدنيين السوريين
    © Sputnik .
    روسيا تقدم مساعدات غذائية وفحوصا طبية مجانية للأسر المهجرة في الحسكة
    وتقدمت الدول الثلاث بمشروع قرار مشترك لتجديد آلية إيصال المساعدات ،التي تنتهي ولايتها آخر الشهر الجاري، لمدة عام كامل، فيما وزعت روسيا مشروع قرار مضاد يدعو لتجديد الآلية لمدة 6 اشهر فقط على أن تدخل المساعدات الإنسانية الي سوريا من خلال معبرين اثنين فقط، وليس 4 معابر كما هو المعمول به حاليا.

    والدول العشر المنتخبة بالمجلس هي الكويت وإندونيسيا وبلجيكا وبولندا وألمانيا وبيرو وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وغينيا الاستوائية وجمهورية الدومينيكان.

    وتدخل المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري منذ عام 2014 عبر أربعة معابر هي معبر الرمثة مع الأردن، واليعربية مع العراق، وباب السلام وباب الهوى مع تركيا، وذلك بموجب قرار لمجلس الامن، وتطالب تركيا بإضافة معبر تل أبيض إلى المعابر الاربعة، فيما تطالب موسكو باغلاق معبري الرمثة واليعربية.

    انظر أيضا:

    الخارجية الأمريكية: أردوغان طلب من ترامب مساعدة عسكرية قبل بدء عمليته ضد الأكراد في سوريا
    روسيا تأمل اعتماد مجلس الأمن قرارها بشأن إيصال المساعدات إلى سوريا
    الكلمات الدلالية:
    روسيا, المساعدات الإنسانية, سوريا, مجلس الأمن, مشروع قرار
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألينا زاغيتوفا خلال مشاركتها في فقرة فنية في بطولة روسيا للتزحلق على الجليد في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 22 ديسمبر 2017
    أجمل لقطات النجمة الروسية ألينا زاغيتوفا على الجليد
    واشنطن لن تؤثر على تنفيذ مشروع التيار الشمالي-2
    هل تؤثر واشنطن على تنفيذ مشروع "التيار الشمالي-2"؟
    إنفوجرافيك - الدول الأكثر نفوذا في 2019
    الدول الأكثر نفوذا في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك