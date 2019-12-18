عاطلون يحاول اقتحام البرلمان التونسي و يهددون بحرق أنفسهم

حاول مجموعة من الشباب المعطلين عن العمل اقتحام البرلمان التونسي وأقدموا على سكب البنزين على أجسادهم مهددين بإضرام النار فيها و الانتحار حرقا إذا لم يخرج رئيس مجلس نواب الشعب للقائهم و الاستجابة لمطالبهم.