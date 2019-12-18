تفاصيل محاولة فاشلة لتهريب البشير من السجن... عن طريق تسميم الضباط

فشلت محاولة لتهريب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير من سجن كوبر، وذلك عن طريق محاولة تسميم بعض ضباط السجن.

وأفاد مصدر نيابي لقناة "العربية" بأن السلطات السودانية ألقت القبض على نور الهدى محمد الشفيع، زوجة عبدالله شقيق البشير، تحت طائلة المادة (130) الشروع في القتل.

وكشف المصدر أن زوجة شقيق البشير حاولت تسميم عدد من ضباط السجن، بهدف تهريبه، مشيرا إلى أن التحريات مع نور الهدي التي تشغل منصباً عسكرياً برتبة فريق أول طبيب، مستمر لحين الوقوف على الحالة الطبية لعدد من ضباط السجن، الذين أخضعوا لعملية غسيل معدة، جراء تناولهم وجبة بعثت بها الأولى، وأثبتت المعامل الجنائية لاحقاً عدم صلاحيتها.

وكانت وسائل إعلام محلية نشرت، الأحد، خبراً مفاده إرسال زوجة شقيق المعزول عبد الله البشير، المعتقل بسجن كوبر، لوجبة طعام أثارت الرعب في السجن.

يذكر أن مصدرا رفيعا بالنيابة العامة السودانية قد أفاد لسبوتنيك بأن احتجاز زوجة الرئيس السابق عمر البشير مستمر لحين اكتمال التحقيقات معها حول تهم بالثراء المشبوه.

وقال مصدر بالنيابة العامة السودانية، يوم الخميس الماضي، في تصريح، لوكالة "سبوتنيك"، إنه" سيتم احتجاز، وداد بابكر زوجة الرئيس السابق للسودان، بقسم التحقيقات الجنائية، بمدينة (الخرطوم بحري)، لحين اكتمال التحريات معها".

وأضاف المصدر، أن "نيابة الثراء الحرام بالخرطوم، استدعت، زوجة البشير، حول قضايا تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه".

يذكر، أن نيابة الأراضي السودانية، دونت في وقت سابق بلاغات، بحق الرئيس السابق عمر البشير، وزوجته، وبعض أفراد أسرته ورموز بالحكومة السابقة في تهم تتعلق بحيازة مجموعة من العقارات، بالمناطق فاخرة جوار العاصمة الخرطوم.

ويحاكم البشير خلال الأشهر الماضية في التهم الموجهة إليه بحصَوله على أموال تقدر بـ25 مليون دولار، بطريقة غير قانونية إلى جانب التعامل بالنقد الأجنبي.