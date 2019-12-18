السيسي يطلب 20 تريليونا ليجعل مصر "عروسة"... ويلمح إلى دولة

قارن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بين دخل بلاده التي يتجاوز عدد سكانها مئة مليون نسمة، ودخل دولة تهاجم بلاده، ويتعدى دخلها السنوي 20 تريليون دولار، ما أثار التساؤلات على منصات التواصل عن تلك الدولة.

وقال السيسي، خلال لقائه مع الوسائل الإعلام الأجنبية، على هامش منتدى شباب العالم: "لو مصر دخلها في سنة زي دولة بتهاجمنا هيكون دخلها 20 تريليون دولار في السنة. إدوني (أعطوني) 20 تريليون دولار مرة واحدة وأنا أخلي (أجعل) مصر عروسة"، وفقا لبوابة أخبار اليوم (حكومية).

وتابع: "يا خسارة على الأمة اللي بتدمر نفسها، وبتخرب بلادها بأيديها، يا خسارة دي مش سياسة دي خراب، ده مش إعلام ده دمار، دي مش مهنية ده تآمر"، في إشارة منه إلى الدول والإعلام المعاديين لمصر.

وكان السيسي قال إن "اللطف الإلهي منع سقوط مصر". وتابع "في مصر جزء كبير من الموضوع هو لطف إلهي... ربنا قال دى مش هتتدمر... خططوا واصرفوا... لكن مصر مش هتدمر... وهيأ لها الأسباب ... أنا عارف إن ربنا منع سقوط مصر".

وعقد منتدى شباب العالم 2019، في مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء من الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول.