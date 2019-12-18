الرئيس الروسي يشيد بعلاقات الصداقة التاريخية مع البحرين

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في برقية إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة العيد الوطني للمملكة، اليوم الأربعاء، بعلاقات الصداقة التاريخية المتميزة بين بلاده والبحرين؛ متطلعا إلى دعم وتطوير مجالات التعاون الثنائية.

وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا)، "تلقى، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، وذلك بمناسبة العيد الوطني المجيد".

وأضافت الوكالة، "أشاد فخامة الرئيس الروسي في البرقية بعلاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط روسيا الاتحادية ومملكة البحرين، متطلعاً إلى دعم وتطوير مجالات التعاون المختلفة السياسية منها والاقتصادية والاستثمارية والثقافية بين البلدين الصديقين، ما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط".

واختتم الرئيس بوتين برقيته متمنياً لملك البحرين موفور الصحة والعافية، ولشعب مملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار.

وخلال حفل استقبال في سفارة البحرين بموسكو، أمس، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن روسيا والبحرين تريدان أن تكون منطقة الخليج والشرق الأوسط منطقة آمنة، وأن تتطور بشكل مستمر.

وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي عن رضا روسيا بمستوى تطابق وجهات النظر مع البحرين بشأن مهام تعزيز السلام والأمن في المنطقة وخارجها.

وترتبط البحرين وروسيا الاتحادية بعلاقات متميزة، خاصة في القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحة والصحة وغيرها.