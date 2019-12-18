قرقاش يجري زيارة "إيجابية للغاية" إلى فرنسا

أجرى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، زيارة "إيجابية للغاية" إلى فرنسا، للتشاور حول العديد من الملفات السياسية.

وكتب قرقاش على تويتر: "زيارة إيجابية للغاية الى باريس وفرصة للتشاور حول العديد من الملفات السياسية، علاقاتنا التاريخية الثنائية متنوعة وغنية واستثنائية في ظل تطابق في الرؤى والتنسيق العالي".

زيارة إيجابية للغاية الى باريس وفرصة للتشاور حول العديد من الملفات السياسية، علاقاتنا التاريخية الثنائية متنوعة وغنية واستثنائية في ظل تطابق في الرؤى والتنسيق العالي، مصداقية الامارات وثبات توجهها في قضايا الاستقرار والازدهار يجعل منها الشريك الطبيعي لفرنسا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 18, 2019

وشدد قرقاش على أن "مصداقية الامارات وثبات توجهها في قضايا الاستقرار والازدهار يجعل منها الشريك الطبيعي لفرنسا".

وبحسب صحيفة العين الإماراتية "تشهد علاقات البلدين، شراكة استثنائية على أعلى مستوى في عدة مجالات مختلفة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي؛ إذ تحتل الإمارات المركز الثاني في منطقة الخليج كشريك تجاري لفرنسا. وتعد فرنسا في الوقت نفسه المستثمر الأجنبي الرابع في الإمارات".

وتحتضن الإمارات أكثر من 600 فرع للشركات الفرنسية، ومعظمها تابعة للمجموعة الكبرى المدرجة في مؤشر (كاك 0.4).

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وفرنسا في 2017، وفق أرقام وزارة التجارة الإماراتية، نحو 27 مليار درهم (7.35 مليار دولار).