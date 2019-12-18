تسجيل
20:13 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري

    المسماري: الجيش يقاتل بأسلحة ليبية قديمة بكفاءة عالية

    © Sputnik . Vladimir Trefilov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/102620/69/1026206949.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912181043780350-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/

    قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث العسكري باسم القيادة العامة للجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إن الجيش يقاتل على حدود طرابلس بأسلحة ليبية قديمة.

    وأشاد المسماري بكفاءة قوات الجيش في استخدام تلك الأسلحة، مشددا على أن المعركة التي تشهدها ليبيا أصبحت معركة إقليمية تهم كل دول العالم، بحسب قناة ليبيا.

    وعن الاتفاقية التي وقعها السراج مع تركيا قال المسماري إن "السراج لا يهدد مصالح ليبيا فقط، بل يهدد مصالح دول أخرى مثل مصر واليونان ومصالح شركات كبرى لديها عقود مع ليبيا قبل 2011.

    قوات الجيش الليبي في طريقها إلى طرابلس
    © REUTERS / Ismail Zetouni
     نائب رئيس "الوفاق": السراج عرقل توحيد الجيش الليبي برفض "اتفاق القاهرة"

    وشدد على أهمية ليبيا الاستراتيجية في المنطقة، واصفا إياها ببوابة القارة الأفريقية نحو أوروبا.

    وقال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، إن حكومته لم تطلب بعد مساعدات عسكرية من أنقرة، وأنها بانتظار مصادقة البرلمان التركي على اتفاقية التعاون العسكري والأمني.

    وذكر سيالة، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، "نحن لا نتصرف في اتفاقية لم يصادق عليها البرلمان، وبعد مصادقة البرلمان سيكون لكل حادث حديث".

    ومن المقرر أن تعرض الاتفاقية بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية، التي تنص على إمكانية إرسال قوات تركية إلى ليبيا، للتصويت في البرلمان التركي اليوم الأربعاء.

    وحول لقاء وزير الخارجية الإيطالي في طرابلس أمس، أكد سيالة: "ليس لدي أي معلومات جديدة غير تلك الواردة في البيان الرسمي الذي أصدرناه أمس".

    وإجابة عن سؤال حول حمل وزير خارجية إيطاليا لرسالة تتعلق بوساطة لوقف الحرب، قال سيالة: "ما ورد في البيان كان واضحا جدا، واشتمل على كل شيء، ولا يوجد لدي أي إضافة".

    وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، استقبل وزير الخارجية الإيطالي لويدغي دي مايو، أمس الثلاثاء، في طرابلس، حيث جدد الأخير دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني.

    وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو
    © REUTERS / Alberto Lingria
    وزير خارجية إيطاليا يجتمع بالسراج في طرابلس ويتوجه إلى لقاء حفتر شرقي ليبيا

    وأكد دي مايو، خلال اللقاء، أنه "لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وأن بلاده تؤيد جهود المبعوث الأممي غسان سلامة للعودة للمسار السياسي، وتأمل بأن يحقق مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية، توافقا بين كافة الدول المهتمة بالشأن الليبي".

    وكان المتحدث باسم الخارجية محمد القبلاوي أكد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد أي رسالة من الجانب الإيطالي، فقط جرى مناقشة العدوان، والتأكيد على دعم حكومة الوفاق".

    وأضاف القبلاوي: "السيد الرئيس (السراج) أكد بأنه لا وساطة مع حفتر، وأن حكومة الوفاق لم تلق شريكا حقيقيا للسلام".

    انظر أيضا:

    المسماري: جنود أتراك يستهدفون الجيش بـ"مدفع موجه" من داخل قاعدة معيتيقة
    مصر... المحكمة العسكرية تنشر تفاصيل الحكم بإعدام "المسماري"
    المسماري: لدينا تفوق عسكري على العدو.. وقوات الوفاق: الوضع تحت السيطرة
    الكلمات الدلالية:
    حفتر, ليبيا, فايز السراج
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ألينا زاغيتوفا خلال مشاركتها في فقرة فنية في بطولة روسيا للتزحلق على الجليد في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 22 ديسمبر 2017
    أجمل لقطات النجمة الروسية ألينا زاغيتوفا على الجليد
    واشنطن لن تؤثر على تنفيذ مشروع التيار الشمالي-2
    هل تؤثر واشنطن على تنفيذ مشروع "التيار الشمالي-2"؟
    إنفوجرافيك - الدول الأكثر نفوذا في 2019
    الدول الأكثر نفوذا في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك