وزير الدفاع الإسرائيلي: سوريا تحولت لـ"فيتنام" إيران

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، أن نفتالي بينيت قد أدلى بهذه التصريحات خلال زيارة له أثناء إجراء مناورات عسكرية ضخمة في هضبة الجولان السورية المحتلة، برفقة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي.
ونقلت الصحيفة العبرية عن نفتالي بينيت أن إيران تحاول تدشين قواعد عسكرية لها في الأراضي السورية، وبأن الجيش الإسرائيلي سيعمل على عرقلة هذا الأمر بأي شكل، وبأن سوريا ستصبح "فيتنام" للإيرانيين.
وأفادت الصحيفة العبرية أن نفتالي بينيت رافقه كل من الجنرال كوخافي ومعه قائد الجبهة الشمالية، الجنرال أمير برعام، وذلك خلال جولتهم بجولة عسكرية أثناء إجراء مناورة عسكرية ضخمة للجيش الإسرائيلي، تضم عدة أسلحة، وهي مناورات تقام بالقرب من الحدود مع لبنان وسوريا.
בנט מזהיר את אירן: "סוריה תהפוך לווייטנאם שלכם" > https://t.co/f3HQiPG46p pic.twitter.com/4QAOCjyAz0— החדשות (@NewsChannelIL) December 8, 2019
وقال بينيت في جولته العسكرية:
آية الله في إيران يجلس ويرسل إلينا أذرع عسكرية لإرهاب مواطني إسرائيل، وليس لإيران ما تبحث عنه في أرض سوريا، وسنستمر في الحفاظ على حدود دولتنا.
ويشار إلى أن بينيت قد قال في مؤتمر عقد اليوم بمدينة القدس المحتلة، في الثامن من الشهر الجاري، إن ما تقوم به إيران في سوريا ولبنان يدفعنا إلى أن تتحول سوريا لـ"فيتنامكم".
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن نفتالي بينيت وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، أن إيران تعمل على إشعال النيران حول بلاده، بدعوى أنها متمركزة في لبنان، وتعمل على تأسيس قواعد في سوريا وقطاع غزة، وبان إسرائيل ستقوم بعملية درع قوية لأي هجوم، بل ستهاجم بدلا من عملية الاحتواء السابقة لأي علميات.
הרמטכ״ל ואני ביקרנו בתרגיל שיריון גדול ברמת הגולן.— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) December 18, 2019
יש לנו מפקדים מצוינים.
יש לנו לוחמים נהדרים.
יש לנו רוח לחימה.
ישראל חזקה מאויביה.
צה״ל וכוחות הביטחון ממשיכים להעניק ביטחון לאזרחי ישראל. pic.twitter.com/Cb8mLXpALU
وادعى بينيت أن سوريا ستتحول إلى "فيتنام" جديدة لإيران، في حال إصرار الإيرانيين على عدم الخروج من سوريا، وبأن بلاده ستعمل على ذلك بأي وسيلة كانت.
وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي عن أن بلاده ستواجه تهديدات كبيرة في العام المقبل، 2020، وبأن بلاده مستعدة لأي عمليات، سواء من سوريا أو لبنان أو قطاع غزة، داعيا في الوقت نفسه، إلى الابتعاد عن المصالح الشخصية، وترجيح كفة بلاده على أي مصالح أخرى.
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