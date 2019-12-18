وزير الدفاع الإسرائيلي: سوريا تحولت لـ"فيتنام" إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن سوريا ستصبح "فيتنام" جديدة للإيرانيين.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، أن نفتالي بينيت قد أدلى بهذه التصريحات خلال زيارة له أثناء إجراء مناورات عسكرية ضخمة في هضبة الجولان السورية المحتلة، برفقة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي.

ونقلت الصحيفة العبرية عن نفتالي بينيت أن إيران تحاول تدشين قواعد عسكرية لها في الأراضي السورية، وبأن الجيش الإسرائيلي سيعمل على عرقلة هذا الأمر بأي شكل، وبأن سوريا ستصبح "فيتنام" للإيرانيين.

وأفادت الصحيفة العبرية أن نفتالي بينيت رافقه كل من الجنرال كوخافي ومعه قائد الجبهة الشمالية، الجنرال أمير برعام، وذلك خلال جولتهم بجولة عسكرية أثناء إجراء مناورة عسكرية ضخمة للجيش الإسرائيلي، تضم عدة أسلحة، وهي مناورات تقام بالقرب من الحدود مع لبنان وسوريا.

وقال بينيت في جولته العسكرية:

آية الله في إيران يجلس ويرسل إلينا أذرع عسكرية لإرهاب مواطني إسرائيل، وليس لإيران ما تبحث عنه في أرض سوريا، وسنستمر في الحفاظ على حدود دولتنا.