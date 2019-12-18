قطر تعلن استمرار معونتها لغزة

قال مبعوث قطر لدى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستواصل تقديم المعونة الإنسانية للقطاع حتى العام المقبل، وهو تعهد ربما يساعد في الحيلولة دون نشوب صراع بين حركة حماس وإسرائيل.

وبحسب "رويترز"، زار المبعوث القطري محمد العمادي غزة، الأسبوع الماضي، للإشراف على توزيع 22 عربة إطفاء وغيرها من مركبات الطوارئ ولبحث مشروعات جديدة مقترحة في مجالي الطاقة والصحة.

وقال العمادي عن مستقبل المنح القطرية: "بالنسبة للربع الأول من العام، نحن مستمرون في تقديم المساعدات، وهذا مؤكد. أما بالنسبة لبقية العام فأعتقد أننا سنستمر ونحن نبحث المسألة بعناية وإيجابية".

وفي مسعى لتخفيف المصاعب الاقتصادية والمساعدة في تهدئة التوتر على الحدود مع إسرائيل، قدمت قطر أكثر من 150 مليون دولار في 2019 لشراء الوقود لمحطة الكهرباء الوحيدة في غزة وتوفير مخصصات مالية شهرية لنحو 70 ألفا من المعوزين في القطاع.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون إن المعونة القطرية تساعد في تخفيف وطأة الصعوبات الاقتصادية في غزة والتي سبق أن أسهمت في تفجر القتال بين حماس وإسرائيل.

وقال العمادي إن حماس، التي زار رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية قطر هذا الأسبوع، طلبت تمديد المعونة المالية حتى 2020.

وأضاف: "بعد مارس هناك فرصة كبيرة لأن نواصل هذا الدعم الشهري للكهرباء والفقراء".

ومنذ آخر حرب شهدتها غزة في 2014 قدمت قطر، بمباركة إسرائيل، أكثر من مليار دولار لإعادة الإعمار والرواتب للفلسطينيين الفقراء.