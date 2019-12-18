وزارة الصحة التابعة للحوثيين تعلن حالة الاستنفار لمواجهة إنفلونزا الخنازير

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، أن وزير الصحة طه المتوكل "وجّه جميع المستشفيات العامة والخاصة برفع الجاهزية القصوى، وإعداد غرف العزل لمواجهة حالات إنفلونزا الخنازير، واستقبال حالات الاشتباه بها".

وقال المتوكل "سجلنا 1600 حالة اشتباه بالإنفلونزا الموسمية، منها 48 حالة وفاة، بينها 8 حالات فقط مؤكد إصابتها بفيروس إنفلونزا إتش 1 إن 1"، موضحا "لا قلق كبير من هذه الجائحة فليست كل حالات الإصابة إتش 1 إن 1".

وأضاف المتوكل: "هذه الانفلونزا الموسمية تحدث كل عام خصوصا في أيام البرد والمناطق الباردة"، مؤكدا "جهوزية القطاع الطبي والصحي في مختلف المحافظات لمواجهة المرض".وأشار وزير الصحة إلى أن "نسبة الشفاء من هذا المرض عالية جداً تصل إلى 99 في المائة إذا ما تم إسعاف الحالة فور الاشتباه بها"، مشددا على أن "طرق الوقاية والعلاج تعتمد على السلوك والوعي من خلال الالتزام بالتوجيهات والتعليمات التوعوية التي ينشرها المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي".

كانت وزارة الصحة في صنعاء أعلنت أن خسائر قطاع الصحة منذ بدء الحرب بلغت أكثر من 10 مليارات دولار، وأنه بحاجة إلى 30 مليار دولار لإعادته إلى ما كان عليه.