الصحة الأردنية: 5 حالات وفاة و199 مصابا بفيروس إنفلونزا الخنازير حتى الآن

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، قال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "عدد الحالات المثبت مخبريا إصابتها بإنفلونزا الخنازير حتى اليوم بلغت 199 حالة و5 حالات وفاة".

وأضاف أن "إنفلونزا الخنازير هي إنفلونزا موسمية ويتم التعامل معها ضمن الفيروسات المسببة للإنفلونزا في موسم الشتاء، وأن ذروة هذه الإنفلونزا عادة تكون في نهاية شهر 12 من كل عام ثم تبدأ حدتها بالانخفاض".

وأوضح أن "الوزارة قامت بتوزيع العلاج اللازم للمرض وهو علاج فعال ويتم اعطاؤه فقط لأي حالة مثبتة ولا يعطى احترازيا لحالات الإنفلونزا العادية التي يصعب تحديد أعداد المصابين بها، ولكنها لا تقل عن 20 ألف حالة إنفلونزا موسمية عادية، مثبت منها 199 حالة بإنفلونزا الخنازير".

وأشار وزير الصحة الأردني إلى وجود حالات لوفيات ليس لها علاقة بمرض إنفلونزا الخنازير، وإنما هي لمرضى يعانون من نقص المناعة التي عادة ما تكون شديدة على الأطفال وكبار السن، سواء نقص مناعة مكتسبة أو نتيجة علاجات معينة.

وتابع قائلا: "إن الوزارة قامت بتوزيع تعليمات للمواطنين حول كيفية الوقاية من المرض وتجنبه، مؤكدا أن الإنفلونزا العادية يمكن معالجتها في البيت باستخدام المسكنات العادية، ولكن حالات إنفلونزا الخنازير يتم فحصها للتأكد من الإصابة وإعطائها العلاج اللازم".