منع صحفي صربي من دخول دولة عربية

قال محرر موقع إلكتروني صربي، يحقق في الجريمة المنظمة، إنه مُنع من دخول أبوظبي، حيث كان من المقرر أن يلقي كلمة في مؤتمر للأمم المتحدة عن الفساد، بعد أن أُبلغ أن اسمه مدرج على قائمة سوداء لدولة لم تحدد.

وقال دوسينوفيتش: "أُبلغت بأنني على قائمة سوداء لدولة أخرى، نظرا للعلاقات الوثيقة بين الإمارات العربية وبلغراد لا أستبعد أن يكون لصربيا علاقة بالأمر".

أفادت رويترز أن ستيفان دوسينوفيتش توجه إلى أبوظبي عاصمة الإمارات العربية يوم الثلاثاء لكنه أُعيد إلى بلغراد، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بعد أن أمضى 12 ساعة في المطار.

ولم يرد المجلس الوطني للإعلام الإماراتي، بشكل فوري، على طلب من رويترز للتعليق، وقالت وزارة الخارجية الصربية، عندما اتصلت بها رويترز، إنه ليس هناك من يتسنى له التعليق على الموضوع.

واحتجت رابطة الصحفيين المستقلين في صربيا على ترحيل دوسينوفيتش، حيث يكتب الموقع الذي يحرره دوسينوفيتش بالأساس عن مزاعم عن صلات بين الساسة الصرب والجريمة المنظمة، وعن مشروعات إماراتية في صربيا.

وكان دوسينوفيتش قد منع في عام 2015 من دخول روسيا.

وقال لرويترز: "لست واثقا من سبب المنع في الحالتين، لكنني متأكد أن الأمر يتعلق بعملي كصحفي".

وجاءت صربيا في المرتبة 90، في قائمة من 180 دولة، على مؤشر حرية الصحافة العالمي، في عام 2019، الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود"، وجاءت الإمارات في المرتبة 133.

وحذرت "مراسلون بلا حدود" في وقت سابق هذا العام من أن "عدد الهجمات على الإعلام (في صربيا) في تصاعد، بما في ذلك التهديدات بالقتل، وأن الخطاب التحريضي الذي يستهدف الصحفيين يأتي على نحو متزايد من جانب مسؤولين حكوميين".

وقالت سونيا لي، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لرويترز في تصريحات أرسلتها بالبريد الإلكتروني إن "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على علم بذلك، دوسينوفيتش لم يتمكن من دخول البلاد لحضور المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

وأضافت: "لا نعرف الأسباب، قمنا بتحريات مع السلطات (الإماراتية) عن هذا الموقف بالتحديد".