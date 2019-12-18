عرض أول فيلم سعودي في تل أبيب… والخارجية الإسرائيلية تعلق

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، على عرض أول فيلم سعودي في بلادها.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم، الأربعاء، أن الفيلم السعودي "المرشحة المثالية" قد افتتح مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي، اليوم.

وأكدت الوزارة في تغريدتها أن المشاهدين من الإسرائيليين أغرموا بالفيلم السعودي، وبمخرجته السعودية، هيفاء المنصور، مشيرة إلى أنها استطلعت آراء الجمهور الإسرائيلي الذي شاهد الفيلم، وأعرب عن أمنيته بزيارة المملكة.

"اغرمت بالسعوديين والسعودية"

فلم المرشحة المثالية للمخرجة السعودية هيفاء منصور افتتح مهرجان الأفلام النسوية في إسرائيل. استطلعتنا اراء الجمهور الإسرائيلي الذي شاهد الفلم. ما هي رسالتهم للشعب السعودي وما رأيهم في إمكانية زيارة المملكة؟

🇸🇦 🇮🇱 pic.twitter.com/3PzvmOsl7d — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 18, 2019

وعلقت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها على صفحتها الرسمية "إسرائيل بالعربية" حول الفيلم السعودي بـ"أغرمت بالسعوديين والسعودية".

ويشار إلى أن الخارجية الإسرائيلية سبق أن نشرت، في الثامن عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نيتها عرض الفيلم السعودي في افتتاح مهرجان الفيلم النسوي في بلادها.

وأوضحت الخارجية أن "الفيلم السعودي حاز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية، ويمثّل المملكة في منافسات جائزة أوسكار".

سيفتتح فيلم "المرشحة المثالية" للمخرجة السعودية 🇸🇦 هيفاء المنصور مهرجان سينما المرأة الإسرائيلي 🇮🇱 الذي سيقام في مدينة أورشليم القدس في الشهر المقبل. يشار إلى أن الفيلم السعودي حاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية ويمثّل المملكة العربية السعودية في منافسات جائزة أوسكار pic.twitter.com/TA8PCLx3IG — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 18, 2019

ويذكر أن فيلم "المرشحة المثالية" السعودي، يحكي قصة طبيبة تتجاوز العوائق الاجتماعية وترشح نفسها للانتخابات، وهو من إخراج هيفاء المنصور، كما شارك في تأليفه براد نيمن، ومن بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض.