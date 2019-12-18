الجيش الليبي: حسم معركة طرابلس في أي لحظة.. والساعات القادمة ستشهد مفاجآت

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بأنه سيحسم المعركة في العاصمة طرابلس في أية لحظة، داعيا المسلحين في صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني في جنوب وجنوب شرقي العاصمة لإلقاء سلاحهم.

القاهرة - سبوتنيك . وقال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء "في المجمل الأمور الميدانية ممتازة جدا، والمعركة قوية جدا الآن في الأحياء الرئيسية بجنوب وجنوب شرق طرابلس، ونؤكد أن القوات المسلحة ستحسم المعركة في أي لحظة".

وأضاف المسماري "القوات المسلحة ستقضي قضاء تاما على كل مسلح مليشياوي، وكل بؤرة إرهابية تهدد الأمن في العاصمة طرابلس، وستقضي على كل من وقف مع المليشيات والمسلحين سواء بالدعم المالي أو المعنوي أو المؤازرة عن طريق وسائل الإعلام".

وقال متحدث الجيش الليبي بقيادة حفتر: "الساعات القادمة سيكون بها مفاجآت ومعركة طرابلس لن تتوقف حتى إنجاز كافة المهام القتالية".