الجيش الليبي يتقدم إلى وسط العاصمة طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، يوم الأربعاء، أن الجيش الوطني الليبي يتقدم بخطى ثابتة اتجاه منطقة الهضبة القريبة من وسط العاصمة، مشيرا إلى سيطرته على عدة مواقع جديدة.

بنغازي – سبوتنيك. وقالت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها الرسمية "تويتر"، إن "الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية تتقدم بخطى ثابتة في اتجاه الهضبة وتحكم سيطرتها على عدة مواقع جديدة بعد انسحاب مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق وتراجعهم من مراصدهم".

وأضافت، "قوات الجيش الوطني الليبي تطالب أهالي سكان منطقة الهضبة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع وتجمعات ومقرات مجموعات المليشيات المسلحة، حيث ستكون جميعها مُستهدفة من قبل مقاتلات السلاح الجوي بعد عمليات الرصد والاستطلاع".

وأكدت شعبة الإعلام الحربي على، أن "هذه المواقع نقاط تمركز متقدمة لقواتنا المسلحة يأتي هذا التقدم بمساندة وتغطية جوية من قبل مقاتلات السلاح الجوي والتي تؤدي مهامها وتنفذ كافة الخطط على أكمل وجه".

وتعاني ليبيا منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

وتتواصل منذ أبريل/ نيسان الماضي معارك بين قوات الجيش وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أطلق حفتر عملية عسكرية لـ"تحريرها" ممن يصفهم بالإرهابيين، فيما تصف الوفاق قوات الجيش بالمعتدية على الشرعية.