جراح عالمي يسرد قصة جمعته بالملك سلمان... فيديو

وخلال حلوله ضيفا على أحد البرامج التلفزيونية، قال الدوسري إنه التقى العاهل السعودي أكثر من مرة، كانت إحداها بعد إجراء أول عملية زراعة قلب ورئتين في مستشفى الملك فيصل التخصصي.
وأضاف الدوسري "التقيت الملك سلمان مرة أخرى وطلبت منه التدخل للسفر بالخارج من أجل إكمال تخصصاتي".
د. غنام الدوسري يروي قصة جمعته بالملك سلمان— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) December 18, 2019
#mbc1#معالي_المواطن pic.twitter.com/HJ2un15i4X
وأشار الدوسري إلى أن الملك سلمان أرسل خطابا لمستشفى الملك فيصل التخصصي للسماح له بالسفر، دون أن يحدد مدة معينة داخل الخطاب.
وأكد الدوسري أن ما شجعه على العودة إلى المملكة مجددا، هو التغييرات التي جرت في قطاع الصحة، واصفا إياها بالمبهرة.
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