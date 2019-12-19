صحيفة: الحريري اتخذ قراره بالانسحاب بعد أن وصل إلى أفق مسدود

كشفت مصادر لبنانية عن الأسباب التي دفعت رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الدين الحريري، يوم أمس الأربعاء، إلى إعلانه الانسحاب من تشكيل الحكومة المقبلة.

وذكرت مصادر لصحيفة "الجمهورية" أن الحريري أبلغ الأطراف اللبنانية الأساسية أنه غير راغب بالاستمرار بالترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة وذلك لأسباب عدة.

وأشارت المصادر إلى أن الحريري طلب تأجيل الاستشارت لأيام لمحاولته التوصل إلى اتفاق بين جميع الأفرقاء لكنه اصطدم بعناد القوات اللبنانية ولم يحصل على أي مبادرة من وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

كما أفاد المصدر أن علاقة الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون اتسمت بالتوتر في الأيام الأخيرة بالرغم من محاولات رئيس مجلس النواب نبيه البري إعادة المياه إلى مجاريها بين الطرفين.

لكن الحريري وبعد أن وصل إلى أفق مسدود اتخذ قراره بالانسحاب والاعتذار، وأبلغ أن كتلته ستمتنع عن التسمية اليوم في الاستشارات.