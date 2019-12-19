محلل سياسي: أمريكا تحاول البقاء في المشهد السياسي اللبناني لإستكمال الضغوط

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، قاسم قصير، أنه من الواضح أن المسؤولين الأمريكيين ومنذ إنطلاق الحراك الشعبي في البلاد وهم يحاولون استثماره من أجل تحقيق بعض الأهداف الأمريكية ومنها إخراج "حزب الله" من الحكومة والذهاب باتجاه تشكيل حكومة تكنوقراط والضغط على وزير الخارجية جبران باسيل وصولا إلى إخراجه من الحكومة.

وقال قصير في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ليس بالضرورة أن يكون هناك تزامن ما بين زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ​دايفيد هيل إلى بيروت مع الاستشارات النيابية الملزمة، اليوم الخميس، لكن من الواضح أن الأمريكيين يريدون أن يكونوا حاضرين في المشهد السياسي اللبناني لإستكمال الضغوط ضد لبنان وضد المسؤولين اللبنانيين إضافة إلى معرفة إلى أين ستتجه الأمور في المرحلة المقبلة".

وأشار قصير إلى أنه "حتى الأن الاستشارات النيابية محددة في وقتها وهناك معطيات أنه سيتم ترشيح الوزير السابق حسان دياب، ويبقى مشكلة التشكيل، في حال تم التكليف في استشارات اليوم وانتهت الأمور على خير من دون مشاكل يبقى على الرئيس المكلف مهام تشكيل الحكومة وهي مهمة ليست سهلة ولكن على الأقل نكون في المسار السياسي الطبيعي من أجل إعادة استيعاب الأوضاع والبدء بالتفكير بمعالجة المشكلات الراهنة الاقتصادية والاجتماعية".

وشدد قصير قائلا: "الوضع في لبنان صعب ولا أحد يستطيع أن يحدد أفق الوضع، هناك مخاطر كبيرة على المستوى المالي والاجتماعي والعلمي، وشهدنا في الأسابيع الماضية الكثير من الاشتباكات والأحداث ولكن حسب بعض المطلعين لا تزال هناك فرصة أمام اللبنانيين من أجل وقف الانهيار وإعادة ترتيب الوضع اللبناني في حال تم تشكيل حكومة بشكل سريع وأخذت ثقة الشعب اللبناني قبل أن تأخذ ثقة المجلس النيابي إضافة إلى أنها ترسل رسائل إيجابية للخارج الذي يفترض أن يقدم مساعدات للبنان، إذا تمت الأمور بهذا السياق يمكن على الأقل وقف حالة الانهيار أما في حال استمرت الأزمة السياسية فلبنان أمام مخاطر كبيرة سواء على المستوى الأمني والاجتماعي والمالي".

ويصل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ​دايفيد هيل، مساء اليوم، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لإجراء محادثات مع المسؤولين السياسيين.