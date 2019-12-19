كشف بترولي جديد في صحراء مصر الغربية

أعلنت وزارة البترول المصرية عن كشف جديد في الصحراء الغربية ينتج بمعدل يومي 7 ألاف برميل زيت خام و10 مليون قدم مكعب غاز .

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح بيان صادر عن وزارة البترول اليوم الخميس أنه "تم تحقيق كشف بترولي جديد بالصحراء الغربية في منطقة أبوسنان بعد انتهاء شركة برج العرب للبترول القائمة بالعمليات بالمنطقة من حفر بئر استكشافية ناجحة ووضع الكشف اليوم على الإنتاج بمعدل 7 ألاف برميل يومياً من الزيت الخام و10 مليون قدم مكعب غاز يومياً".

واعتبر البيان أن الكشف الجديد في منطقة الصحراء الغربية يؤكد أن "المنطقة لا زالت تتميز باحتمالاتها البترولية والغازية المرتفعة خاصة في الطبقات العميقة مع التقدم الذي تشهده التكنولوجيات الحديثة والتي ساهمت في تحقيق عدة اكتشافات واعدة بالمنطقة".

وتقوم شركة برج العرب للبترول بالعمليات في المنطقة نيابة عن هيئة البترول و شركة كويت انرجي مصر، بحسب البيان.