الحريري: الله يوفق الجميع

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى القصر الرئاسي للمشاركة في الاستشارات النيابية لاختيار رئيس وزراء لبناني جديد، وبعد لقائه الرئيس ميشيل عون غادر ولم يدل بأي تصريح.

وبحسب رويترز فقد أظهرت لقطات بثتها قنوات التلفزيون المحلية وصول رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى القصر الرئاسي لبدء الاستشارات النيابية لاختيار رئيس وزراء لبناني جديد.

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى: "يبدو أن وزير التربية اللبناني السابق حسان دياب سيتم اختياره لمنصب رئيس الوزراء، اليوم الخميس، بدعم من حزب الله الشيعي المدعوم من إيران".

ونشرت قناة "إم تي في" اللبنانية، على صفحتها في تويتر، أن سعد الحريري اكتفى بكلمة "الله يوفق الجميع".

مراسلة mtv من قصر بعبدا: الحريري غادر بعد لقائه عون ولم يُدلِ بأيّ تصريح واكتفى بعبارة "الله يوفق الجميع" pic.twitter.com/AIG9WmooJT — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) December 19, 2019

واستقال الحريري المدعوم من دول الخليج والغرب في 29 أكتوبر تشرين الأول، بسبب الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة.