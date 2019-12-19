الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحماس بقصف جوي

قصفت الطائرات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، موقعا لحركة حماس شمالي قطاع غزة، بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

تل أبيب - سبوتنيك . وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له بهذا الشأن: "ليلا تم إطلاق صاروخ من قطاع غزة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية. وردا على ذلك قامت المقاتلات التابعة للجيش الإسرائيلي منذ بعض الوقت بشن الهجوم على منشأة لإنتاج أسلحة تابعة لحماس في شمال غزة ".

ودوت صفارات الإنذار في مدينة سديروت تحذيرا لسكانها من احتمال قصف هذه المدينة بالصواريخ. وأفاد الجيش الإسرائيلي فيما بعد، أن هناك صاروخا واحدا تم إطلاقه من قطاع غزة، إلا أنه تم اعتراضه بواسطة منظومة صواريخ "القبة الحديدية" التابعة لنظام الدرع الصاروخي الإسرائيلي.

وبالإضافة إلى ذلك ذكرت الوحدة الفرعية لتنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية أنه ردا على القصف، تقرر تقليص مساحة منطقة الصيد في قطاع غزة إلى عشرة أميال بحرية (ما يعادل 18.5 كم).