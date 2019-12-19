مصر... السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، ثلاثة قرارات جمهورية جديدة.

وأصدر السيسي القرار رقم 616 لسنة 2019 بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية بني غالي بمحافظة أسيوط بمساحة 0.99 فدان لصالح وزارة التموين والتجارة الخارجية، بحسب ما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، فإن قرار السيسي جاء لاستخدام قطعة الأرض في إقامة مجمعات استهلاكية.

وأصدر الرئيس المصري القرار رقم 617 لسنة 2019 باستبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2018، بحيث يعاد تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الروبيكي بمحافظة القاهرة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وشمل القرار استخدام قطعتي الأرض في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة، ومساهمة الهيئة بتلك الأصول كحصة عينية في شركة إدارة مشروع الروبيكي "شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي".

كما أصدر السيسي قرارا برقم 626 لسنة 2019 بمنح بعض الأوسمة للاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لإنجازات على المستوى العالمي والقاري.