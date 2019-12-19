كتلة "حزب الله" النيابية ترشح حسان دياب لتشكيل حكومة لبنانية جديدة

بدأت، صباح اليوم، الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في قصر بعبدا، والتي تستمر يوما واحدا.

ورشحت كتلة "حزب الله" النيابية الوزير السابق حسان دياب لرئاسة الحكومة اللبنانية، بحسب ما نشرته شبكة "دويتشه فيله".

ومن جانبه قال النائب فريد هيكل الخازن، باسم كتلة "التكتل الوطني"، "كان رأينا من الأساس أن يترأس الحكومة سعد الحريري أو من يسميه للاعتبارات الوطنية".

وتابع "وبعد انسحاب الحريري لدينا كـ"تكتل وطني" قناعة بأن البلد لا يمكن أن يستمر من دون حكومة في هذا الظرف العصيب، لذلك ارتأينا أن نختار شخصية نظيفة الكف وتكنوقراطية وهو حسان دياب".

وتسيطر على المشهد في لبنان خلال، الأيام الماضية، تحولات متلاحقة، جاء أخرها اعتذار رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، عن تشكيل الحكومة الجديدة.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.

ولم تتمكن القوى السياسية حتى الآن من التوافق على تشكيل حكومة جديدة، خاصة بعد انسحاب الحريري اليوم الاربعاء، وهو ما قد يعقد المشهد حول الشخصية التي يمكن التوافق عليها.