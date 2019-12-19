حمد بن جاسم يشعل تويتر

وغرد بن جاسم على حسابه الرسمي في "تويتر": "في ذكرى المؤسس نجدد الولاء لقائد الوطن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ونكرر الله الوطن الامير، حفظ الله قطر من حقد الحاقدين".
في ذكرى المؤسس نجدد الولاء لقائد الوطن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى ، ونكرر الله الوطن الامير ، حفظ الله قطر من حقد الحاقدين— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) December 18, 2019
وتحتفل قطر في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام بيومها الوطني والذي يوافق يوم تسلم الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مقاليد حكم قطر عام 1878.
وأعلنت الدوحة تعطيل الدوام يومي الأربعاء والخميس، مقيمة فعاليات عديدة برز منها أداء أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد للعرضة.
مشاهد من المسير الوطني - كورنيش الدوحة #اليوم_الوطني_القطري#المعالي_كايده#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/3amjSIkig2— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) December 18, 2019
وأحدثت تغريدة بن جاسم جدلا واسعا، ونالت تفاعلا كبير تجاوز الـ5 آلاف تفاعل.
ومن بين المغردين الذين هاجموا بن جاسم بسبب جملة "حفظ الله قطر من حقد الحاقدين"، صاحب حساب يدعى رامي السروري، الذي كتب: "قسماً انه ما أحد حاقد عليكم أكثر من أنفسكم ، العالم كله مشفق عليكم للحالة اللي وصلتو لها من الغل والحقد اللي داخلكم ، وما تدمير الدول العربية الذي قمتم به إلا دليل على ما ذكرت لك سابقاً رحمتي لكم المال لا يصنع الأخلاق".
قسماً انه ما احد حاقد عليكم اكثر من انفسكم ، العالم كله مشفق عليكم للحالة اللي وصلتو لها من الغل والحقد اللي داخلكم ، وما تدمير الدول العربية الذي قمتم به الا دليل على ما ذكرت لك سابقاً رحمتي لكم المال لا يصنع الأخلاق— رامي السروري (@ramialsaroory) December 18, 2019
وعلق آخر يدعى "مشعل بن حمود": "حفظ الله قطر من كيد الكائدين( وكأنك تدعو على نفسك )!!!"
حفظ الله قطر من كيد الكائدين( وكأنك تدعو على نفسك )!!!— مشعل ابن حمود (@Mishal_MH12) December 18, 2019
وكتب آخر يدعى "عبدالله خالد الشبيكان": "وحفظ الله البلاد العربية من غدركم ومكركم".
وحفظ الله البلاد العربية من غدركم ومكركم ،— عبدالله خالدالشبيكان (@Abdulla74087699) December 18, 2019
وفي إطار هذا الهجوم، جاءت بعض التغريدات مؤيدة لحمد بن جاسم، وكتب مغرد يدعى "خليل": "بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر العزيزة ، نتقدم إلى قيادتها الحكيمة والشعب القطري الكريم بأصدق التهاني سائلين المولى عز وجل أن يديم على قطر الأمن والأمان ومزيداً من التطور والتقدم والازدهار. دام عزك يا قطر"
بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر العزيزة ، نتقدم إلى قيادتها الحكيمة والشعب القطري الكريم بأصدق التهاني سائلين المولى عز وجل أن يديم على قطر الأمن والأمان ومزيداً من التطور والتقدم والازدهار.— Khalil (@Khalil13151794) December 19, 2019
دام عزك يا قطر
وأيضا كتب مغرد آخر يدعى "طارق": "كل عام وأنت بألف خير يا شيخ حمد ، لم ولن ننساك فأنت من رجال العرب الذي نفتخر فيهم وصورة مشرفه لكل عربي ومدرسة سياسة محنكه تدرس لكل سياسين العالم. الحمد لله على الخلافة فكانت لقائدنا الحبيب تميم وربي يبارك للعرب في عائلة آل ثاني".
كل عام وأنت بألف خير يا شيخ حمد ، لم ولن ننساك فأنت من رجال العرب الذي نفتخر فيهم وصورة مشرفه لكل عربي ومدرسة سياسة محنكه تدرس لكل سياسين العالم.— Eng.Tariq (@DrTariqYAlnahwi) December 18, 2019
الحمدلله على الخلافه فكانت لقائدنا الحبيب تميم وربي يبارك للعرب في عائلة آل ثاني 🙏
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء غرد الشيخ تميم على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مهنئا القطريين بيومهم الوطني، وقال: "إلى إخواني وأخواتي في وطننا الغالي.. كل عام وأنتم وكل من يعيش في رحاب هذا البلد بألف خير بمناسبة اليوم الوطني".
إلى إخواني وأخواتي في وطننا الغالي .. كل عام وأنتم وكل من يعيش في رحاب هذا البلد بألف خير بمناسبة اليوم الوطني. كل عام وقطر أكثر منعة وقوة وازدهارا. أدام الله عليكم نعم الأمن والرخاء والاستقرار.— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 18, 2019
وأضاف: "كل عام وقطر أكثر منعة وقوة وازدهارا. أدام الله عليكم نعم الأمن والرخاء والاستقرار".
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