أول عربية تزورها منذ 2011... اللبنانية عبير نعمة تغني للميلاد في الحسكة... فيديو وصور

أقامت هيئة مار افرام السرياني البطريركية للتنمية أمسية ترانيم روحية بمناسبة أعياد الميلاد في كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس في مدينة الحسكة أحيته الفنانة اللبنانية عبير نعمة لتكون أول فنانة عربية تغني في الحسكة منذ بداية الحرب في سوريا.

اللبنانية عبير نعمة تغني للميلاد في الحسكة © Sputnik . Ateea Al-Ateea

اللبنانية عبير نعمة تغني للميلاد في الحسكة © Sputnik . Ateea Al-Ateea

اللبنانية عبير نعمة تغني للميلاد في الحسكة © Sputnik . Ateea Al-Ateea

اللبنانية عبير نعمة تغني للميلاد في الحسكة © Sputnik . Ateea Al-Ateea

اللبنانية عبير نعمة تغني للميلاد في الحسكة © Sputnik . Ateea Al-Ateea 1 / 5 © Sputnik . Ateea Al-Ateea اللبنانية عبير نعمة تغني للميلاد في الحسكة

وفي لقاء مع وكالة سبوتنيك تمنت الفنانة نعمة أن ن يحمل عيد ميلاد السيد المسيح هذا العام لسوريا الخير والأمان، "لأن الحرب فيها أخذت الكثير من الإنسان أكثر من الحجر"، مضيفة: "وأتمنى أن يعود الإنسان السوري كما كان، بعد أن يلملم جروحه و فتاته الطيب".

كما تمنت نعمة في الوقت نفسه السلام للمنطقة التي اكتفت بالكثير من الحروب وتدخل الآخرين في شؤونها الداخلية وأن تحمل الأيام القادمة الكثير من الحب والأعياد.

بدوره نيافة الحبر الجليل مار موريس عمسيح مطران السريان الأرثوذكس في الجزيرة والفرات أوضح لـ"سبوتنيك" أنه وجّه باسم مكونات الجزيرة السورية من مسحيين ومسلمين رسالة حب و سلام لجميع العالم، "ونخص فيها أشقاءنا الروس الذين يدعمون السلام حالياً في هذه الجزيرة الطيبة ويحمون الحدود بجانب الجيش العربي السوري، و تمنى أن تكون 2020 سنة خير وسلام لكل مكونات الشعب السوري في كل مكان.

من جانبه بين القس كبرائيل خاجو مدير مكتب هيئة مار افرام السرياني البطركية للتنمية في الجزيرة والفرات لوكالة "سبوتنيك" أن هذه الأمسية تحمل العديد من الرسائل، أولها رسالة الحياة والمحبة باعتبار الميلاد هو محبة وسلام ورسالة حب للشهداء الذين بذلوا دماءهم لتبقى سوريا، ورسالة صمود ومقاومة من هؤلاء الموجودين في هذه الأمسية الذين تشبثوا بالأرض رغم كل الظروف الصعبة التي تعيشها مخروا بها.