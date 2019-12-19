"منافية للعمل الأدبي".. الكويت تحقق في عرض إحدى المسرحيات

قال محمد الجبري وزیر الإعلام الكویتي إنه يتابع باهتمام ما أثیر في إحدى المسرحیات، التي عرضت في مھرجان الكویت المسرحي العشرین.

وفي بيان صادر عن وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الخميس، أكد الوزير على أنه "يولي هذا الموضوع اهتماما بالغا، مؤكدا رفضه التام لأي تجاوز لثوابت وقيم المجتمع الكويتي الأصيلة"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأطلق، الخميس الماضي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدورة العشرين من مهرجان الكويت المسرحي على مسرح الدسمة بمشاركة ستة عروض، واستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وبدأ مهرجان الكويت المسرحي في 1989 على شكل احتفالية ثقافية فنية، تضم كل الفرق المسرحية المحلية، ثم أقيمت الدورة الثانية في 1990، لكن بسبب الغزو العراقي توقف المهرجان 8 سنوات وعاد في 1999.

وأشار الوزير إلى حرصه على ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف "لتصريح منسوب للأخ الفاضل بدر الرفاعي يشير لعرض مسرحي تحت عنوان (هاديس) وما حملته المسرحية من مضامين ومشاهد منافية لأنظمة العمل الأدبي والثقافي في دولة الكويت".

وأكد الوزير على أنه "تم تشكيل لجنة تحقيق محايدة لبحث هذا الموضوع، وستقوم (اللجنة) ببحث كافة جوانب الموضوع وتطبيق العقوبات الضرورية اللازمة في حال ثبوت تهمة التجاوز أو الإخلال أو التقصير بالسماح للعرض المسرحي".

وأشار الوزير إلى أنه بالفعل تم إيقاف لجنتي النصوص والمشاهدة عن العمل، لحين انتهاء لجنة التحقيق من المهام الموكلة إليها.