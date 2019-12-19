إصابة 9 مدنيين بينهم أطفال بقصف صاروخي لـ "النصرة" على أحياء حلب

جدد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، اليوم الخميس، قصفه لأحياء حلب السكنية بالقذائف الصاروخية، ما أدى إلى إصابة 9 مدنيين بينهم أطفال، إصابات بعضهم خطيرة، في حصيلة أولية قابلة للارتفاع مع استمرار تساقط القذائف على أحياء حلب.

وقال مراسل سبوتنيك في حلب، إن 9 مدنيين أصيبوا جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها مسلحو هيئة تحرير الشام من مناطق سيطرتهم في القسم الغربي لمدينة حلب على أحياء الحمدانية والراموسة وصلاح الدين والشيخ سعيد في مدينة حلب.

ونقل المراسل عن مصدر طبي تأكيده أن الحصيلة الأولية للقصف الصاروخي بلغت 9 مصابين ح بينهم أطفال، حيث تم نقلهم الى مشفى حلب الجامعي ومشفى الرازي، لافتاً إلى أن إصاباتهم متفاوتة الخطورة، منوها أنه من الممكن أن ترتفع حصيلة الاعتداء مع استمرار تساقط قذائف الإرهابيين على أحياء مدينة حلب.

وبالتوازي، أكد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، أن وحدات من الجيش السوري بدأت بالرد على مصادر إطلاق القذائف بتنفيذ قصف مدفعي وصاروخي مركز باتجاه معاقل تنظيم جبهة النصرة في القسم الغربي من مدينة حلب وخاصة باتجاه محور الراشدين.

وشهدت اعتداءات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي "المصنف على لوائح الإرهاب العالمية" على أحياء مدينة حلب بالصواريخ، تصاعدا كبيراً بالرغم من التوصل إلى اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا في سبتمبر 2018، والذي يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح في أرياف إدلب وحلب واللاذقية وحماة، وتشمل هذه المنطقة معاقل تنظيم جبهة النصرة وحلفائها شمال وشمال غرب حلب، إلا أنه حتى اليوم لم تشهد هذه المناطق أي انسحاب للإرهابيين ولا لأسلحتهم الثقيلة، ولم تتوقف اعتداءاتهم على الأحياء السكنية الآمنة، ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين خلال الأشهر الأخيرة.